近視雷射副作用太痛苦！　美26歲警察「頭爆痛看不清」絕望輕生

▲ 金格斯基因近視雷射引發的副作用痛苦萬分。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州年僅26歲的警察金格斯基（Ryan Kingerski）今年1月輕生身亡，家屬近日出面指控，背後原因是他去年接受雷射近視手術（LASIK）引發嚴重副作用，導致他長期承受劇烈頭痛與視力障礙，最終不堪痛苦走上絕路，如今只能「去墓園探望他」。

綜合KDKA等美媒，金格斯基原本希望透過手術擺脫眼鏡與隱形眼鏡，起初滿心期待，但不久後就出現異狀。父母說明，他術後很快就出現頭痛、飛蚊症、複視與視力模糊等症狀，尋求多名專科醫師協助仍未改善，手術診所甚至因他在社群媒體分享自身經歷，拒絕為他治療。

據家屬轉述，金格斯基生前親筆寫下，「近視雷射奪走了我一切」，「我受不了了」，最終於術後5個月後自殺。診所LASIKPlus對此僅發聲明回應，稱受限於病患隱私法，無法對外談論個案，並強調術前已說明手術風險，且輕生通常並非單一原因所致。

但家屬強烈否認萊恩有精神疾病史，直指兒子身心崩潰與手術失敗有直接關聯。這起事件引發社群關注，曾經歷近視雷射併發症，現正攻讀驗光學的哈欽斯（Hayden Hutchins）指出，金格斯基並非個案，事實上有許多病患術後感到痛苦卻未被正視。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

