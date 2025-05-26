台東警登島強化交通執法　護航綠島蘭嶼假期交通安全

▲台東警方登島進行交通大執法。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

隨著夏季腳步逼近，蘭嶼與綠島兩座離島觀光熱潮逐漸升溫，台東縣警察局為確保旅遊旺季期間離島地區交通順暢與民眾行的安全，自5月底端午連假前起，啟動「離島交通安全維護專案」，預計持續至8月底暑假結束。屆時，警方將常態性派遣警力登島支援，針對人流集中地段與交通熱點進行疏導與取締，強化港區與周邊道路秩序。

此次專案包括南寮港與開元漁港等地交通管制，並針對酒後駕車、未戴安全帽、逆向行駛等常見違規行為加強執法。警方表示，蘭嶼與綠島為熱門旅遊地區，近年遊客人數逐年成長，然而當地道路狹窄、車流集中，加上部分租賃業者或遊客安全觀念不足，極易引發交通意外。

尤其離島醫療資源相對不足，一旦發生交通事故，可能因無法即時救治而釀成嚴重後果。為提升交通安全意識，台東警方特別在5月28日至30日啟動為期三日的「交通大執法」行動，不僅在本島同步執行，也聯合交通警察隊深入離島加強巡查。

警方指出，除了嚴格執法外，也透過租車業者、旅宿與餐飲業等管道加強宣導，呼籲業者提供安全帽，並在遊客有飲酒情況時協助代叫計程車或安排接送，以降低酒駕風險。

台東警分局提醒，前往綠島與蘭嶼的遊客，在享受美景與度假之餘，應落實交通規則，自覺配戴安全帽、拒絕酒後駕車，並遵守速限、小心慢行。警方強調，「快樂出門，平安回家」不只是口號，更是每一位用路人應有的責任與目標。