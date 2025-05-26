打詐第一線！台東檢警政攜手抗「地面師」　講座揭密詐騙伎倆

▲台東縣跨單位推防詐講座。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化對抗日益複雜的不動產詐騙手法，台東縣政府26日聯合台灣台東地方檢察署、台東縣警察局及地政相關公會，共同舉辦「詐欺與偽文罪專題講座」，針對近期猖獗的「地面師」詐騙模式，深入剖析詐騙手法與防範對策，展現跨機關聯手打詐、守護民眾財產安全的決心。

此次講座由地檢署、縣警局、縣府政風處與地政處共同規劃，邀請對象包括地政機關承辦人員、不動產仲介同業商業公會及台東縣地政士公會成員。活動現場人數踴躍，互動熱烈，反映出業界對不動產詐騙議題的高度關注。

活動中，由台灣台東地檢署蘇烱峯檢察官擔任主講人，從實務經驗出發，說明「地面師」如何利用偽造文書、假冒身分等手法，非法奪取民眾不動產所有權，對市場交易安全構成實質威脅。台東縣警局也派員進行防詐宣導，分享實際案例與實用識詐技巧，協助第一線從業人員提升辨識與應變能力。

台東縣政府地政處表示，面對詐騙手法不斷翻新的挑戰，將結合公私部門資源，系統性推動「打詐服務網」，涵蓋流程檢核、資料交叉比對與登記前預警等機制，從源頭強化防詐防線。地政處也強調，未來將持續舉辦相關專題講座，提升地政從業人員與民間公會的識詐能力，深化全民防詐意識。

該處指出，這次跨單位合作不僅為地方樹立公私協力防詐的典範，也展現司法、行政與民間共同守護財產安全的決心。透過建立透明、安全的不動產交易環境，讓詐騙無機可乘，是台東縣「打詐第一線，站在民眾最前面」行動的具體實踐。