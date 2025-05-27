假辦案偷查近500筆個資！10多筆賣給郭哲敏　南港警遭收押禁見

▲台北市南港分局警員劉政道(右)涉嫌偷查民眾個資賣給郭哲敏集團遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警局南港分局警備隊員劉政道，涉嫌在辦理刑事案件時，擅自使用警務系統查詢民眾個資，在2年內查詢近500筆資料，其中有10多筆疑似以8萬8千元賣給地下匯兌業者郭哲敏集團的成員，台北地檢署26日指揮警調單位展開搜索約談後，將劉政道依違反《貪污治罪條例》、《個人資料保護法》等罪嫌聲押禁見，法官27日下午裁准。

2022年底，檢警高層涉足郭哲敏開設的88會館招待所爆發後，陸續有警大校長陳檡文、高檢署檢察官黃錦秋以及刑事局高官遭懲處，督察單位展開清查，發現當時在南港分局擔任刑警的劉政道，在2021、2022年間，查詢民眾個資近500筆，數量遠遠超過他承辦的案件量，經行政調查後，將劉政道改調警備隊擔任制服警員。

檢調單位進一步分析調查88會館地下匯兌案查扣卷證，赫然看到郭哲敏集團取得多筆民眾個資，其中有10多筆資料來源註記是劉政道，檢警調專案小組清查懷疑劉政道違法查詢民眾個資，販售獲利至少8萬8千元，因此在26日搜索約談劉政道，同時約談郭哲敏帳房杜韋蓁、集團成員張志全，釐清是否有其他民眾個資外流。