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震後轉機！花蓮弱勢家長考取重機械證照　日薪高重啓生活希望

▲台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明有感災後重建重機械需求，盼望促成家長轉型就業契機。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明有感災後重建重機械需求，盼促成家長轉型就業契機。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

0403花蓮強震重創當地，許多經濟弱勢家庭生活雪上加霜，台灣世界展望會為服務家庭的主要照顧者開辦技能培訓團體「重機械證照班」，陪伴家長們取得挖掘機與鏟裝機證照，為家庭經濟創造新出路。日前展望會特別舉辦成果發表會，邀請他們分享走過困境、挑戰自我的心路歷程，盼望鼓舞更多受地震影響的家庭，懷抱希望邁出重建與轉變的步伐。

在成果發表會當天，台灣世界展望會花蓮中心督導張美茜表示：「感謝家長們在訓練期間的積極投入與配合，透過生計培力的推動，我們看見家庭轉變的希望。」多位家長更帶著孩子一同參與，分享學習成果的喜悅，場面溫馨感人。

▲台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明有感災後重建重機械需求，盼望促成家長轉型就業契機。（圖／展望會提供，下同）

台灣世界展望會培力家長杜光雄操作挖掘機練習挖挖挖。

此次重機械訓練自今年1至3月展開，4至5月陸續舉行考試，共有9位家長參與，已有5人順利取得證照，其中3人同時考取挖掘機與鏟裝機雙證照，另有2位僅需補考學科即可通過。原本多數學員僅能從事不穩定的零工或服務業，如今藉由專業技能認證，有望投入日薪可達2,000至3,000元的重機械工程領域，為家庭帶來實質改善。

▲台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明有感災後重建重機械需求，盼望促成家長轉型就業契機。（圖／展望會提供，下同）

展望會培力家長楊惠珊受訓，練習檢查挖掘機是否壞損。

單親媽媽楊惠珊，過去從事房務清潔工作，震後工時大減，獨自扶養三名子女的她，毅然投入鏟裝機訓練班，並成功考取證照，期望藉此拓展工作機會、提升收入。家長杜光雄僅具國小學歷，又因舊傷無法負擔粗重工作，加上需與太太一同照顧五名子女，其中兩位正接受早療，他也鼓起勇氣參與訓練，為家計尋求轉機。

▲台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明有感災後重建重機械需求，盼望促成家長轉型就業契機。（圖／展望會提供，下同）

展望會培力家長高勇嘉分享訓練過程甘苦。

另一位學員高勇嘉則感性分享：「不怕犯錯，從錯誤中學習；做人如果沒有理想，跟鹹魚有什麼區別。」原本夫妻倆靠打零工勉強維持生計，無長輩後援照顧孩子，也缺乏專業技能，如今順利取得證照，讓他對未來充滿希望，盼望為孩子打造更穩定的生活環境。

「這些家長備考期間願意集資租借機械自費練習，讓人看見他們想改變命運的堅持。」台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明表示，「災後重建常需重機械人力，盼此計畫成為家長轉型就業的契機。」花蓮中心社工唐榮恩表示，「女性從事重機械操作人數較少，惠珊卻能堅持不懈取得證照，真的很努力！我們也看見家長們在考前自主學習，互相鼓勵形成一個支持團體。」台灣世界展望會未來將持續推動生計培力，協助更多家庭邁向自立與希望。

愛心專線：03-8236868。

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