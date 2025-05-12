政府外包「員工協助方案」　老闆冒名心理師諮商被抓包

▲創予顧問公司負責人沒有專業證照，卻擅自提供政府員工諮商，被依違反《心理師法》起訴。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

創予顧問公司承攬外交部、環境部等多項政府部門的「員工協助方案」委外契約，依照採購契約，須有合格的心理諮商等專業服務，但有政府員工在尋求諮商時察覺有異，陳情檢舉發現，創予老闆練炫村沒有心理師證書，卻親自提供諮商服務，台北地檢署12日依違反《心理師法》將練女提起公訴。

練炫村是創予國際管理顧問公司的負責人兼執行長，宣稱旗下的企業高階人才予心理工作者擁有區域醫院、金融銀行業、交通運輸、政府公部門、非營利組織等各產業的實務經驗，可提供員工協助方案、管理諮詢服務、員工危機事件處理、職場不法侵害、心理諮詢等各式服務。

2022年到2023年間，創予陸續接下了金門縣政府、環境部、外交部、農業部、經濟部、教育部等部門的「年度員工協助方案」，根據採購契約內容，創予分別須指派具心理師資格的人員負責接聽電話，有些契約需有諮商心理、臨床心理相關工作2年以上經驗。

創予依照契約提供旗下人員的專業證照備查，但實際上，有部分諮商工作是由不具專業的練炫村親自執行，有政府員工前往接受諮商時，察覺有異，經台北市衛生局在2023年10月18日聯合稽查，確認練炫村未取得臨床心理師或諮商心理師資格，卻擅自執業，因此函送北檢偵辦。