外遇賠妻30萬　夫見「小三少賠10萬」提再審慘敗

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿哲（化名）被控外遇A女，還和A女互傳「人與蝴蝶都美，蝴蝶仙子」、「是妻是妾不重要，做大了最重要」等曖昧訊息，事情曝光之後，他被法院判決應賠償妻子30萬元。阿哲提出再審，表示此案A女僅賠償妻子20萬元，兩人的賠償金額應該相同，而且原判決漏審酌重要證據，但日前仍被台南高分院法官裁定駁回，全案確定。

▲阿哲被法院認證外遇，但他主張自己的賠償金額應該與小三相同。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲的妻子控訴，阿哲因店面經營事務結識A女，兩人竟發展出婚外情，不僅互傳「人與蝴蝶都美，蝴蝶仙子」、「是妻是妾不重要，做大了最重要」、「你的初戀情人不是我」等曖昧訊息，他們每次通話都講超過半小時，甚至長達2個小時，還曾相約共宿飯店、出國旅遊、看電影，最後發展到同居階段，讓她無法接受，憤而決定對阿哲提告求償160萬元。

阿哲雖然辯稱與A女互傳的訊息只是在開玩笑，兩人並沒有同居，但還是被法官認定他與A女確實發生婚外情，他應當賠償妻子30萬元。

接著，阿哲提出再審，他主張，妻子用同一件事情向他和A女提告求償，A女被判賠20萬元確定，兩人既然共同做出上述侵權行為，依民法第185條第1項規定應負連帶賠償責任，賠償金額應當相同，不能重複填補，況且原判決漏未審酌重要證據，這才決定提出再審。

不過，台南高分院法官認為，阿哲主張「原判決漏未審酌重要證據」，經查，他早就知道A女的判決結果，也曾提出該證物，但當時沒有提出充分主張，所以不算發現新證據，也不符合再審要件。

法官表示，先前判決命阿哲和A女賠償正宮的非財產上損害賠償金額，已分別審酌過兩人的身分、地位、經濟狀況、各自對正宮的加害程度等因素，A女的判決結果是基於她個人關係所生，阿哲應當賠償的金額也不會因為另案的判決結果而受到拘束，最終沒有採信阿哲的說詞，並裁定駁回，全案確定。