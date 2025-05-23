父過年叫「阿姨」來家中煮飯　3子女助母蒐證告贏她

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人妻控訴，丈夫阿輝（化名）與女子小萍（化名）發生婚外情，兩人自2018年起就經常碰面、通話，因而決定對小萍提告求償60萬元。雖然小萍矢口否認，但人妻的3名子女作證，直指某年過年，阿輝直接把小萍叫來家中煮飯，最終小萍被法官判處應賠償人妻15萬元較為適當。

▲子女作證，阿輝曾在過年期間叫小萍來家中煮飯。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小萍明知阿輝已婚（現已離婚），仍自2018年起與阿輝相約在固定場所獨處，甚至親密出遊、經常性通話，顯然有不正常的交往關係，她直到2023年的年底才知道此事，小萍的行為嚴重侵害到她的配偶權，因而決定提告求償60萬元。

小萍則辯稱，她和阿輝只是朋友關係，沒有經常獨處或通話，雖然曾經一起出去玩，但都是和其他人一同出遊，當時有人起鬨，他們才會拍攝勾手的照片，兩人並沒有不正常的交往關係。

不過，阿輝與人妻的子女證稱，合照是他們在父親的手機相簿中看到並翻拍的，合照時間都在近5年內，他們還曾傳訊息與小萍對話；此外，在某一年的農曆年間，父親講起小萍，說要把小萍叫來家中煮飯，父親一通電話打過去，小萍竟然真的就過來了，後來的家庭協商是他們3人幫忙共同擬訂的。

法官認為，從現有證據、證人證詞看來，小萍與阿輝確實有交往並共同出遊等行為，往來十分親密，的確侵害到人妻的配偶權。

至於合照的部分，法官表示，小萍沒有舉證證明合照是在他人起鬨下拍攝的，若真的只是友好表現，為何阿輝在其他照片中，都沒有和其他人勾手、攬肩拍照，最終沒有採信小萍的說詞，並判她應賠償人妻15萬元較為適當，全案仍可上訴。