人夫外遇簽終生可能性契約　小三辯「感情有時無法控制」賠35萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名女子小花（化名）被指控與已婚同事阿哲（化名）發生不正當男女關係，兩人不僅至少發生17次性行為，甚至拍攝性愛影片，簽署「終生可能性契約」、「分手復合條款」，因而被阿哲的妻子提告求償120萬元。法官審理之後，最終判小花應賠償正宮35萬元較為適當。

▲小花承認曾與阿哲交往，但辯稱自己是在交往之後，才知道阿哲已婚。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿哲的妻子在判決書中主張，丈夫自2024年起對她的態度突然轉為冷淡，原本以為是工作壓力導致，後來她無意間在丈夫的手機中發現大量煽情對話、性愛影片，這才驚覺丈夫外遇女同事小花，兩人至少發生17次性行為，還簽署「終生可能性契約」、「分手復合條款」，小花甚至傳訊息挑釁，讓她身心受創，憤而決定對小花提告求償120萬元。

對此，小花承認曾與阿哲交往，但否認同居，她表示，那些影片和協議都是在阿哲的要求之下做的，她是在交往之後才知道阿哲已婚，但「感情一事有時實非人自身所能控制」，她多次想要分手，都被阿哲找藉口說服，後來終於下定決心結束這段感情，沒想到阿哲仍糾纏不休，她希望阿哲能好好回歸家庭，於是決定將這件事情告訴正宮，才會在2024年8月間傳訊息暗示正宮，並非挑釁。

法官審理之後認為，小花是在明知阿哲已婚的情況下，仍持續與對方保持交往關係，期間發生多次性行為，確實已經侵害到正宮的配偶關係身分法益，且情節重大，考量到雙方的身分、地位、經濟收入等因素後，最終判她應賠償正宮35萬元較為適當，全案仍可上訴。