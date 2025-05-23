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社會 社會焦點 保障人權

夫拿走500萬牽手小三　妻被拋下扛債！不忍了直接離婚

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名人妻小花（化名）控訴，丈夫阿哲（化名）因資金問題，要求她辦理信貸500萬元協助還債，結果錢給出去了，不僅債務沒還清，丈夫還離家在外找小三，她嘗試聯繫，竟遭小三提告恐嚇，丈夫甚至聲稱她霸占財產，讓她深感心寒，最終決定向法院訴請離婚，日前獲得法官裁定准許。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲小花控訴丈夫阿哲離家外遇，甚至意圖把債務都丟給她。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花在判決書中主張，阿哲從事工程行業，因資金周轉不靈加上理財不當，欠下巨額債務，於是要求她去辦理信貸500萬元幫忙還債，沒想到她把錢拿給阿哲之後，債務依舊沒有還清，她頻繁遭到債主騷擾，不得已只能聲請更生程序。

更讓小花傷心的是，阿哲在2023年7月間突然離家出走並拒絕透露行蹤，雙方只能透過手機、社群聊天軟體聯繫，後來有朋友撞見阿哲和陌生女性騎車雙載、晚上在公園牽手散步，她才知道對方外遇了。

小花透過社群軟體找到小三，告知阿哲已婚的事實，卻反遭小三提告恐嚇，阿哲甚至對小三和債主說，「是妻子把所有財產拿走，才會無力償還債務」，她得知此事後心灰意冷，多次提出希望協議離婚，阿哲口頭上答應，卻始終不願意出面，實在是沒有辦法了，她才決定向法院提起離婚訴訟。

面對小花的控訴，阿哲經過法院合法通知，沒有在言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法官表示，經查證小花與阿哲的通聯紀錄，加上阿哲從起訴、調解到審理期間，均未具狀聲明或陳述有與妻子別居的正當理由，也沒有在言詞辯論期日到場爭執，因此，小花的主張應可採信。

法官指出，阿哲沒有舉證證明具有任何拒絕同居的正當理由，即屬於無正當理由拒絕與妻子同居，客觀上有違背同居義務的事實，也可認定他有拒絕與妻子同居的主觀情事，他顯然是惡意遺棄妻子，且狀態仍持續中，妻子依法訴請離婚，即屬正當，最終裁定准許小花的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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