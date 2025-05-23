夫帶小三「當女主人」參加同學會　正宮秒蒐證告討80萬元

記者黃翊婷／台北報導

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）從去年6月起，開始以工作為由夜不歸宿，她起疑後進一步蒐證，才發現丈夫外遇女子小美（化名），兩人多次在高級飯店過夜、發生性關係，憤而決定對小美提告求償80萬元。台北地院法官審理之後，判小美應賠償人妻40萬元較為適當。

▲人妻控訴，阿強和小美發展出不正當交往關係。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，阿強從去年6月起突然開始對家庭經營感到不耐，甚至以工作為由夜不歸宿，她覺得奇怪，便在同年7月開始進行蒐證，結果發現丈夫和小美有多次踰矩的親密行為，丈夫不僅送奢侈禮物給小美，他們還多次前往高級飯店過夜、發生性關係，小美甚至以女主人的身分陪同丈夫參加同學會，種種行為嚴重侵害她的配偶權，因而決定對小美提告求償80萬元。

小美則辯稱，她和阿強是因為借用電話認識，阿強在追求過程中自稱已經離婚，但「前妻」尚未找到住處，所以他們還暫時住在一起，她看過阿強的身分證配偶欄，確實是空白的，直到收到本案的訴訟文書，阿強才向她坦白，兩人從此之後沒有再往來。

不過，台北地院法官認為，阿強和小美自2024年7月開始交往，同年12月至今年1月仍有牽手、相互餵食、勾手臂等親密互動，這部分小美並沒有提出異議；然而，他們曾在聊天時提到朋友是否能夠接受兩人的關係，如果阿強真的已經離婚，為何會說出「XX（朋友名字）應該不行」等話，小美又為何要回答「我們這種關係其實真的很危險」。

此外，阿強的朋友曾在去年7月為他舉辦生日聚餐，如果他已經離婚，「前妻」應當不會主動要求說要參加聚會，就算「前妻」說了想參加，他當然可以拒絕，小美得知此事卻說出「你說不要不會很奇怪嗎」等話。

而在另一段對話紀錄中，阿強因夜不歸宿，在某天早上收到妻子的LINE訊息，竟表明「不想演」，當時小美還反問，「對方（指阿強的妻子）之前你沒會去會這樣打電話嗎」、「有沒有可能也是發現變這樣，開始有警戒心」。

法官表示，從上述種種證據看來，小美在與阿強交往期間，明顯知道阿強已婚，最終沒有採信她的說詞，並判她應賠償人妻40萬元較為適當，全案仍可上訴。