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你喝的是中國製啤酒嗎？知名品牌全上榜「中國補貼數十億」大量銷台

▲▼本土啤酒市場困境。（圖／記者周宸亘攝）

▲由在地釀酒業者共同成立的「台灣釀酒商協會」，近期正式向政府提出啟動反傾銷調查申請，協會理事長曾煥昌強調，「針對中國進口啤酒提出調查，是合乎WTO框架下的正當手段，反傾銷並非保護主義，而是為了恢復市場公平。」（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

炎炎夏日，下班後開瓶沁涼的啤酒慰勞自己，是不少上班族的小確幸。然而多數台灣消費者尚未意識到，超商或熱炒店常見的麒麟Bar BEER、百威、雪山啤酒甚至是可樂娜，實際生產地早已轉移至中國，並在獲得中國政府數十億元補貼後大量傾銷來台，形成嚴重的價格不對等競爭，如今台灣人每喝三罐啤酒，預計就有一罐的收入流向福建稅收，對台灣在地釀酒產業及數以萬計家庭的生計造成沉重打擊。

由六大在地釀酒業者共同成立的「台灣釀酒商協會」，近期已正式向政府提出啟動反傾銷調查申請，期望透過政策修正，回歸公平市場競爭。協會理事長曾煥昌強調，「針對中國進口啤酒提出調查，是合乎WTO框架下的正當手段，反傾銷並非保護主義，而是為了恢復市場公平。」他以雲林毛巾產業為例，「過去台灣毛巾產業就是靠反傾銷才得以存活並轉型，如今台灣啤酒產業也面臨相同命運。」

▲▼ 中國製啤酒,麒麟Bar BEER,百威,雪山啤酒,可樂娜,台灣釀酒商協會,WTO,反傾銷。（圖／資料照）

中國「上億補助」壓低啤酒價格＋助攻行銷成本
不公平競爭排擠台灣與國際品牌
協會根據公開財報資料表示，中國政府自2021年至2023年，對百威、雪山等品牌分別提供數十億元補貼，使其能以遠低於市場成本的價格輸出台灣。不僅經銷利潤倍增、價格競爭力大幅提升，同時也更有餘裕推出頻繁的促銷活動，包括大幅折扣、送贈品與大規模的廣告操作。

「台灣在地的大品牌一年做六、七檔促銷已是極限，這些品牌卻能每個月都有新活動，經銷商自然選擇大量進貨並推廣這些中國製啤酒。」由於啤酒產品之間的口感差異不若威士忌等烈酒明顯，價格與促銷往往成為消費者選擇的主要依據。協會擔憂，若情勢持續下去，不僅台灣在地品牌將逐步喪失通路與曝光優勢，其他產地來自日韓歐美的國際啤酒也會受到排擠，對於熱愛嚐鮮不同產地啤酒的消費者來說，也是弊大於利。

根據協會統計，中國製啤酒市占率從2015年的8%，到今年第一季已突破36%，在進口啤酒中更佔77%。對比台灣本土啤酒市占率已跌破五成、僅占47%，「如果再不正視這個問題，最快在今年底就會出現死亡交叉。」曾煥昌強調，「這不是正常的貿易競爭，此舉也並非針對中國，假設今天是其他國家低價傾銷啤酒到台灣，我們一樣會提出反傾銷控訴。」

▲▼ 中國製啤酒,麒麟Bar BEER,百威,雪山啤酒,可樂娜,台灣釀酒商協會,WTO,反傾銷。（圖／資料照）

▲▼ 中國製啤酒,麒麟Bar BEER,百威,雪山啤酒,可樂娜,台灣釀酒商協會,WTO,反傾銷。（圖／資料照）

中國「技術性阻擋」台灣啤酒出口　貿易逆差達1,165倍
除了傾銷行為與補貼競爭外，曾煥昌也指出，自2022年起中國便以註冊不完整為由，拒絕多家台灣酒廠輸入申請，同步拉大雙邊啤酒貿易逆差。據協會統計，2023年中國製啤酒賺走台灣市場35億元，反觀台灣對中出口僅300萬元，貿易逆差高達1,165倍，形成極端失衡的貿易現象

稅制不公衝擊在地製造　協會籲調降原料關稅
協會亦指出，類似情況在韓國、日本等國也早有前例。「但韓國在2019年起就開始調整稅率，協助業者降低成本、提升競爭力，目前韓國的進口啤酒已從2019年的31.5%下降至2023年的20.9%，成效顯著。」

曾煥昌表示，台灣的政策其實對進口啤酒非常友善，「在現行關稅制度下，進口啤酒可享有零關稅待遇，但本土釀酒業者必須進口的釀造原料『麥芽』與『啤酒花』，卻仍需繳納一定比例的關稅，其實進口這兩項原料並不會傷害在地產業，因此希望能適度調降相關稅率，不僅有助於本土釀酒業降低生產成本，更能提升台灣自有品牌在國際市場的競爭力，進一步鼓勵在地投資與產業升級。」

▲▼ 中國製啤酒,麒麟Bar BEER,百威,雪山啤酒,可樂娜,台灣釀酒商協會,WTO,反傾銷。（圖／資料照）

強化產地標示　還給消費者「知的權利」
除了恢復市場公平，保護「消費者的權益」也是協會主張之一。協會觀察顯示，多數民眾對啤酒產地認知有限，加上部分品牌刻意透過包裝或行銷營造「在地感」，如在瓶身印有「台灣在地特色插畫」或標榜「美國知名啤酒」，但「產地中國」的資訊卻隱晦不清，容易誤導消費者、忽視正確資訊。「消費者有權知道手中拿的啤酒到底來自哪裡。我們並非是要全面抵制中國製啤酒，而是希望讓市場機制回歸公平，資訊透明就是最基本的一步。」

財政部近期已頒布新規，自明年1月1日起，進口啤酒若使用與產地無關的包裝字樣，則須以同等大小標示實際產地。此舉也獲得協會肯定，認為能提升市場透明度，幫助消費者做出知情選擇。

打造公平環境　讓在地釀酒產業穩健發展
根據協會統計，協會成員每年啤酒總產值逾350億元，「台灣啤酒產業涉及農業、物流、回收、環保等整體產業鏈，稍有波動就會影響逾三萬個家庭生計。」加上近年台灣在地產業積極進行碳中和轉型，呼應國際淨零趨勢，以台灣菸酒公司來說，在10多年前便已建立起嚴謹的回收制度，肩負起環境責任。荷蘭公司海尼根近年也選在台灣設廠生產，創造在地就業機會之餘也並推動永續製程，曾煥昌指出，「若中國製啤酒持續傾銷、壓低售價，未來想在台灣投資設廠的外資也會因此卻步。」

隨著中國啤酒來源與市場策略逐漸被揭露，協會也觀察到許多民眾開始關注產地與製程。「不少人看到相關報導才驚覺，自己喝了多年的啤酒竟然是中國製。」協會表示，未來將持續推動相關倡議，盼能與政府、消費者攜手，為台灣啤酒市場找回公平競爭的環境。

▼曾煥昌盼能與政府、消費者攜手，為台灣啤酒市場找回公平競爭的環境。

▲▼本土啤酒市場困境。（圖／記者周宸亘攝）

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