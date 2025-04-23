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WTO宣布大幅改組裁員　因應美國削減金援

▲▼WHO,譚德塞。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，由於美國削減資金援助，世衛面臨龐大的預算缺口，不得不裁員並取消部分行動。他在致詞中坦言「收入驟降已使我們面臨龐大薪資缺口，我們別無選擇只能縮減工作和人力規模」。

法新社報導指出，美國預計在2025年1月完全退出WHO，並且川普政府已拒絕支付2024及2025年的評定會費，幾乎凍結所有對外援助，包括對全球衛生計畫的資金。其他一些世衛會員國也減少了對外援助支出。

面對這些挑戰，譚德塞表示WHO正在思考新的組織架構，並向世衛員工和會員國報告此一架構。他指出「美國拒絕支付2024和2025年的評定會費，加上其他一些國家縮減政府發展援助，意味我們在2026-2027年度，將面臨5億6000萬美元至6億5000萬美元薪資缺口」。

譚德塞強調，這個缺口相當於「約25%員工成本」，但並不代表必定會裁員25%人力。他未具體說明將裁員多少，但表示最顯著的影響將出現在世衛日內瓦總部，將從削減高階管理層人力開始。

他進一步指出「我們把總部高階領導團隊從12個縮減至7個，部門數量也將縮減超過一半，從76個裁減至34個部門。對我們所有人而言，這是相當痛苦的決定。」

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