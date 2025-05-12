何立峰見WTO秘書長　強調全面深入參與改革

▲大陸國務院副總理何立峰。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國務院副總理何立峰11日晚間在瑞士日內瓦會見世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala），何立峰呼籲共同維護多邊主義和自由貿易，並強調中國將繼續全面深入參與世界貿易組織改革。

何立峰表示，以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制是國際貿易的基石，在全球經濟治理中發揮著重要作用。各方應在世界貿易組織框架下通過平等對話解決分歧和爭端，共同維護多邊主義和自由貿易，促進全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

何立峰強調，中國將繼續全面深入參與世界貿易組織改革，支持世界貿易組織發揮全球貿易「穩定器」作用，維護發展中成員正當權益，為應對全球共同挑戰作出更大貢獻。何立峰還應詢介紹了中美經貿高層會談有關情況。

據新華社引述，伊衛拉表示，當前全球經濟和貿易增長面臨嚴峻挑戰，世界貿易組織成員應共同捍衛開放和以規則為基礎的多邊貿易體制，加強在國際貿易問題上的對話和合作，推動世界貿易組織在促進貿易自由化便利化和實現全球可持續發展上發揮更大作用。

另外，伊衛拉針對中美瑞士談判發表聲明稱，對中美在此次談判中取得的積極成果感到欣慰，並呼籲兩國在此基礎上繼續推進合作。她還說，中美在貿易談判上的進展，對包括最脆弱經濟體在內的全球其他國家也具有重要意義。