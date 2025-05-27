林業署520百人淨溪植樹　打造濁水溪集鹿大橋河灘地生態樂園

▲濁水溪集鹿大橋上游河灘地造林地復育現況-黃荊。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署於去年11月開始，於濁水溪集鹿大橋上游河灘地投入生態造林工作，栽植喬灌木及草生地復育溪河生態，並於5月20日與生物多樣性研究所及第四河川分署共同辦理百人淨溪植樹活動，共計復育4.29公頃濱溪綠帶，創造並守護這片石虎、穿山甲、食蟹獴、草鴞等野生動物共生的綠地。

活動當天，公部門、學界以及長期關注環境議題的和泰汽車股份有限公司攜手，移除外來入侵植物（銀合歡）和清除環境垃圾，並種下山芙蓉、臺灣櫸、水柳、苦楝、九芎等臺灣原生植物，期營造出多樣化且盎然的生態綠地，增加野生動物可利用之棲地，發揮河川濱溪帶重要之生態廊道功能。

南投分署指出，生物多樣性研究所與水利署四河分署於去年7月召開溪流與野生動物棲地保護會議，邀集相關公部門、NGO團體及學者討論河川種植管理，與銀合歡移除對野生動物的影響，各單位達成共識，將儘量避免在3至8月野生動物繁殖季進行移除作業或工程干擾；四河分署也承諾，將研擬兼顧防洪與生物多樣性的河岸管理方式，並逐步推動執行，同時濁水溪集集攔河堰上游已成林的自然綠帶區域將不再核准放租申請，以守護野生動物棲地。

▲▼淨溪及移除外來種。

南投分署表示，去年因違規而收回濁水溪集鹿大橋上游河灘地，考量其綠帶串聯價值，以塊狀方式栽植約4500株水柳、九芎、水黃皮、大葉山欖、苦楝、茄苳、羅氏鹽膚木、臺灣櫸、椬梧、車桑子、密花白飯樹、黃荊、杜虹花等原生喬灌木及白茅、甜根子草等草本植物，並進一步於5月20日辦理百人淨溪植樹活動，亦將持續透過綠網平臺，串聯更多資源，推動人與自然共存的永續發展願景，打造全民共好的生態家園。