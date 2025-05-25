　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

湧浪太強！「鈺洲啟航」擱淺7個月　駁船移除斷纜也受困

文／中央社

駁船「陸海3號」昨(24日)執行中國籍貨輪「鈺洲啟航」移除作業時，因湧浪太強斷纜擱淺。航港局表示，今天上午湧浪仍強無法登上駁船，預估明天上午風浪減弱有機會登船檢查。

「鈺洲啟航」去年10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上載運的橋式起重機傾倒在礁岩上，在交通部航港局督促下，今年1月間將船上逾280噸殘油抽除，接續移除「鈺洲啟航」作業。

▲▼ 「陸海3號」執行中國籍貨輪「鈺洲啟航」移除作業時擱淺。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲「陸海3號」執行中國籍貨輪「鈺洲啟航」移除作業時擱淺。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

航港局北部航務中心今天指出，中華民國籍運輸駁船「陸海3號」，昨天上午11時許執行「鈺洲啟航」移除作業時，因湧浪太強導致斷纜，「陸海3號」持續往野柳漁港方向漂流後擱淺於周邊海域，所幸無人員傷亡，船上也沒有任何油品。

▲▼ 「陸海3號」執行中國籍貨輪「鈺洲啟航」移除作業時擱淺。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

北航中心指出，負責執行的海歷公司已動員船舶和拖船在旁監控，並視海象有利時機，嘗試運送人員登上「陸海3號」進行帶纜拖帶，經洽詢海歷公司後，「陸海3號」船位未再漂流移動，但因現場湧浪仍強，上午仍無法順利登船，評估明天上午風浪有機會減弱，將持續監控並伺機登船檢查船體。

▲▼ 「陸海3號」執行中國籍貨輪「鈺洲啟航」移除作業時擱淺。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

北航中心表示，已協請海事中心通報基隆海岸電台及漁業署監控中心，通知周邊船舶注意，並督促海歷公司備妥支援拖船及掌握海象可行時機持續嘗試登輪拖帶，另要求海歷公司留意加強其他作業船舶的錨定，務必與「鈺洲啟航」保持一定距離。

北航中心指出，已與現場應變人員保持聯繫並定期回報，必要時將召開緊急應變會議，後續也將要求「鈺洲啟航」移除團隊提出改善計畫，避免類似情事再發生。

▲▼ 「陸海3號」執行中國籍貨輪「鈺洲啟航」移除作業時擱淺。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
本周台人被騙超過20億！　聽到「2關鍵字」一定是詐騙
獨／知名LED看板商吸金2.7億判刑定讞　遭拘提發監
開戰最大空襲！俄298無人機、69飛彈轟烏克蘭　波蘭戰機升空
黃仁勳在台設總部！　韓網炸鍋「狂噴1事」認了
酷澎出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」　數萬網友搶購
孫易磊日職首K出爐！　延長賽飆154完美收工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

88風災重生！高雄日光小林村推智慧農業　「耕作→銷售」全低碳

獨／知名LED看板商吸金2.7億判刑定讞　爽遊花東返家遭拘提發監

辱短髮妹「誰知道你是男是女」！退休男挨告性騷　判賠6萬

「新莊大拜拜」路徑出爐　地藏庵遶境2天…警籲避開路段

「家遭剷平」土地原屬霧峰林家　16戶盼協商：我們不是釘子戶

台中小六女童坐錯車到霧峰！徒步返市區崩潰哭了　警所母女相擁

24歲女相驗結果出爐！去年4月才喪父　家屬提告盼還原被警追真相

「北港黑松」蔡永常今告別式　政商名人齊聚千人弔唁

湧浪太強！「鈺洲啟航」擱淺7個月　駁船移除斷纜也受困

24歲女拒檢自撞亡！母悲喊「她很乖」警為什麼要追...將提告究責

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

2歲女兒看BTS直呼帥哥 爸爸自信提問遭打臉

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

【真的不想學啦】教4個月大嫩嬰喊阿公　她擺頭嘆氣不想學

88風災重生！高雄日光小林村推智慧農業　「耕作→銷售」全低碳

獨／知名LED看板商吸金2.7億判刑定讞　爽遊花東返家遭拘提發監

辱短髮妹「誰知道你是男是女」！退休男挨告性騷　判賠6萬

「新莊大拜拜」路徑出爐　地藏庵遶境2天…警籲避開路段

「家遭剷平」土地原屬霧峰林家　16戶盼協商：我們不是釘子戶

台中小六女童坐錯車到霧峰！徒步返市區崩潰哭了　警所母女相擁

24歲女相驗結果出爐！去年4月才喪父　家屬提告盼還原被警追真相

「北港黑松」蔡永常今告別式　政商名人齊聚千人弔唁

湧浪太強！「鈺洲啟航」擱淺7個月　駁船移除斷纜也受困

24歲女拒檢自撞亡！母悲喊「她很乖」警為什麼要追...將提告究責

張育成肩傷復出二軍首出賽　王苡丞開轟領悍將8比1勝桃猿

合資買房卻掰了5年情　男藝人買中古屋成「水濂洞」

88風災重生！高雄日光小林村推智慧農業　「耕作→銷售」全低碳

謝長廷談黃仁勳設總部「台灣未來更重要」　嘆政治惡鬥抵銷成果

本周台人「被騙超過20億」！網路交易聽到2關鍵字　一定是詐騙

與世隔絕享受池畔下午茶　南投寵物友善咖啡還能品嚐窯烤披薩

澳洲商場爆砍人全面封鎖！10人鬥毆1重傷　民眾嚇壞：地上沾滿血

蛋白區3房900萬　一聽隔壁租金嚇「都可以買房了」！年輕人曝心聲

明中部以北濕涼「低溫探20度」　端午連假雨區南移

獨／知名LED看板商吸金2.7億判刑定讞　爽遊花東返家遭拘提發監

【氣噗噗】1歲嬰被阿嬤罵沒大沒小　他奶音罵「噠噠噠噠」

社會熱門新聞

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

即／高雄24歲女騎士拒檢狂逃！自撞送醫不治

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

即／24歲女拒檢自撞亡　相驗結果曝

台中獨居男墜樓！傷重搶救不治

水電工性侵人妻！賠百萬仍要關

他連2天都坐涼亭　民眾直覺有異報警

高雄男寫外掛被告！法官當庭開掛判無罪

嫩妹求職收噁訊「能不能幹」　色老闆挨罰30萬

母親家中跌倒身亡！檢揪「殺人真相」聲押兒獲准

女騎士拒檢闖燈蛇行自撞亡　警不解：沒酒駕、槍毒

墾丁醉女發酒瘋騷擾　孕婦遭狠踹急送醫

即／全國最爛路投89線又爆土石流　估下午4時許搶通

快訊／高雄24歲女騎士凌晨拒檢加速逃　自撞重傷

更多熱門

相關新聞

林瀚缺席金牌戰預告「鬼牌登場」　

林瀚缺席金牌戰預告「鬼牌登場」　

世壯運棒球競技組25日進行四強賽，山羊兄弟以14比0大勝FOX，晉級冠軍戰，將於28日在台北大巨蛋登場。林瀚預告「鬼牌」即將現身，曾在春季聯賽開轟的陳敏賜將加入，補強長打火力。

高國輝客串守三壘笑稱很累

高國輝客串守三壘笑稱很累

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

快訊／新北板橋舊公寓竄火　3樓起火延燒

快訊／新北板橋舊公寓竄火　3樓起火延燒

吉力吉撈開轟　葉總苦惱不跑快一點

吉力吉撈開轟　葉總苦惱不跑快一點

關鍵字：

駁船擱淺貨輪鈺洲啟航移除影音

讀者迴響

熱門新聞

出門買菜「家被剷平」！建商強拆居民怒

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

快訊／全聯開出千萬發票！只花8元就中獎

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

啦啦隊女神太兇！拍戲「狂走光」

桃園晚間破千戶停電！台電回應了

即／高雄24歲女騎士拒檢狂逃！自撞送醫不治

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

更多

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面