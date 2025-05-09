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守護花蓮珍寶！花縣府辦美崙溪淨溪淨灘　還給台灣狐蝠乾淨棲息地

▲▼花蓮縣政府結合民間團體及環境巡守隊，號召逾450人共同守護美崙溪河海交界的生態廊道。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府結合民間團體及環境巡守隊，號召逾450人共同守護美崙溪河海交界的生態廊道。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應世界地球日，花蓮縣政府於舉辦「美崙溪淨溪淨灘活動」，由花蓮縣政府結合東部汽車、民生社區發展協會及北濱社區水環境巡守隊，號召超過450人共同守護美崙溪河海交界的重要生態廊道。此次行動不僅清理出約350公斤，沿海廢棄物與871根菸蒂，更強化「垃圾不落地、菸蒂不落溝」的生活觀念，讓環保不只是口號，而是具體行動的表現。

▲▼花蓮縣政府結合民間團體及環境巡守隊，號召逾450人共同守護美崙溪河海交界的生態廊道。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

美崙溪出海口是台灣珍稀保育物種─狐蝠的重要覓食與飛行棲地，在都市化高度發展下，長期受到人為污染與海漂垃圾威脅。此次活動中特別由民生社區發展協會水環境巡守隊志工穿著狐蝠人偶裝，頂著烈日投入淨灘工作，透過與現場民眾的互動與行動式倡導，傳達對狐蝠與陸蟹等原生物種棲地的關注。滿身汗水卻仍堅持裝扮整齊的狐蝠人偶，穿梭於淨灘現場，成為當天最具象也最有力量的環保象徵，深化「環境保護與生態共存」的理念，也讓參與者在行動中體會守護自然的責任感。

▲▼花蓮縣政府結合民間團體及環境巡守隊，號召逾450人共同守護美崙溪河海交界的生態廊道。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

裝狐蝠人偶穿梭於淨灘現場，成為當天最具象也最有力量的環保象徵。

徐榛蔚表示，狐蝠是花蓮生態的珍寶，更是環境健康的重要指標物種，強調永續不是口號，而是一場全民參與的生活革命，從一根菸蒂不落地開始，為下一代留下乾淨的河川與豐富的生命。

▲▼花蓮縣政府結合民間團體及環境巡守隊，號召逾450人共同守護美崙溪河海交界的生態廊道。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

當天活動清理出約350公斤沿海廢棄物與871根菸蒂。

長期以來，民生社區發展協會以永續發展為核心，從環保生態、文化歷史景觀、社福醫療、社區治安、人文教育到社區產業六大面向推動在地行動，積極投身美崙溪出海口的環境維護與棲地保育。協會除結合社區企業與公益團體推動淨溪與淨灘活動，更領導水環境巡守隊長期投入美崙溪口二級海岸保護區的生態巡守任務，針對狐蝠、陸蟹等稀有物種進行棲地觀察、熱點紀錄與推動水環境教育。

同樣參與本次行動的北濱社區水環境巡守隊，長期以北濱公園、美崙溪沿線至出海口一帶為主要巡檢範圍，結合社區志工力量與在地旅遊動線，針對海漂垃圾、假日人潮集中處的菸蒂熱點及陸蟹出沒區域進行定期巡查與紀錄。透過實地守望與環境整理，展現社區自主維護水岸環境與推動民眾環境教育的實質行動力。

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