畢業典禮潛進海底　台東大學與綠島公館國小十年合作成果展現

▲台東大學攜手綠島打造獨一無二畢業禮。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在陽光與海水交織的湛藍海域，一群身穿蛙鞋、背負氣瓶的小學生，緩緩潛入綠島著名的「石朗潛水區」，用最獨特的方式為童年畫下句點。這場別開生面的「海底畢業典禮」，是綠島公館國小延續十年的特殊傳統，也是一場結合生命教育與海洋素養的深度學習旅程。

這場活動於5月25日上午舉行，由臺東大學體育學系水域團隊與公館國小共同策劃執行。早在活動前數週，臺東大學師生與校友便進駐校園，為孩子們進行一系列水域適應、潛水技能與安全課程訓練。從初步適應到最終下潛，孩子們一步步從海邊的觀察者，蛻變為勇敢的海洋探索者。

臺東大學體育學系主任溫卓謀表示，海底畢業典禮不僅是孩子們的榮耀時刻，更是一種透過體驗深化對自然、環境與生命意義的認識。「教育的價值，不只是教會知識，更要引導學生如何與自然和諧共處、尊重生命與環境。」

自2013年起，臺東大學透過USR計畫（大學社會責任）與公館國小長期合作，攜手推動海洋運動與安全教育。大學提供專業人力與課程設計，學校則結合在地文化、場域資源與族群特色，共同開創出一套獨具東海岸風格的教育模式。

當天典禮在海天一色中進行，學童與海龜共游、與珊瑚共影，最終在海底拉起象徵祝福與成長的畢業橫幅，畫面感人。當孩子們浮出水面，岸上早已聚集親友與師長，掌聲與擁抱交織成最溫暖的祝賀場景。

這場畢業典禮，既是儀式，也是回憶，更是一場以身體力行認識海洋、尊重自然的教育實踐。對每位參與的孩子而言，那一刻的藍海，不僅收藏著童年的身影，也埋下與大海一生連結的種子。