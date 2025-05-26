「原力戒菸」挺進射耳祭　海端衛生所用文化力量守護族人健康

▲海端衛生所射耳祭推動無菸宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在布農族年度盛事「射耳祭」熱鬧展開之際，海端鄉衛生所也透過結合傳統文化與健康倡議，向族人傳遞無菸生活的重要性。今年射耳祭由海端鄉公所於5月23、24日在布農族文化館舉辦，海端鄉衛生所則於24日同步推出「原力戒菸，守護部落健康」宣導活動，藉由文化慶典聚集的部落能量，鼓勵吸菸者勇敢邁出戒菸第一步。

衛生所表示，今年世界衛生組織訂定2025年「世界無菸日」主題為「戳破誘惑：揭露菸草與尼古丁產品行銷策略（Unmasking the Appeal: Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products）」，呼籲各界正視菸草業者如何以吸引性的行銷手法影響消費者，尤其針對青少年與弱勢族群的行銷策略，已對全球公共健康造成威脅。透過教育與政策倡議，世界衛生組織期望促使各國制定更嚴謹的防制措施，遏止這類行銷手段所帶來的風險。

海端鄉衛生所指出，射耳祭是象徵勇氣與紀律的傳統儀式，與戒菸精神不謀而合。藉由在祭典中融入健康議題，不僅讓參與者對傳統文化有更深認同，也透過活動喚醒對健康生活的重視。「我們希望文化與健康同行，讓族人傳承的不只是儀式，更是一份無菸的生活方式。」

衛生所進一步呼籲，部落中的每一份子都能成為「戒菸勇士」，透過互相鼓勵、彼此支持，共同為下一代打造更健康的生活環境。未來也將持續深入社區與校園推動菸害防制教育，協助族人走出無菸人生。

衛生所也提醒民眾，戒菸資源近在咫尺，包括各大醫療院所的戒菸門診、免費戒菸專線 0800-636363，或可洽詢海端鄉衛生所（089-931391），鼓勵族人勇敢踏出改變的第一步。