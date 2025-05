「原力戒菸」挺進射耳祭　海端衛生所用文化力量守護族人健康

▲海端衛生所射耳祭推動無菸宣導。(圖/記者楊晨東翻攝)

記者楊晨東/台東報導

在布農族年度盛事「射耳祭」熱鬧展開之際,海端鄉衛生所也透過結合傳統文化與健康倡議,向族人傳遞無菸生活的重要性。今年射耳祭由海端鄉公所於5月23、24日在布農族文化館舉辦,海端鄉衛生所則於24日同步推出「原力戒菸,守護部落健康」宣導活動,藉由文化慶典聚集的部落能量,鼓勵吸菸者勇敢邁出戒菸第一步。

衛生所表示,今年世界衛生組織訂定2025年「世界無菸日」主題為「戳破誘惑:揭露菸草與尼古丁產品行銷策略(Unmasking the Appeal: Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products)」,呼籲各界正視菸草業者如何以吸引性的行銷手法影響消費者,尤其針對青少年與弱勢族群的行銷策略,已對全球公共健康造成威脅。透過教育與政策倡議,世界衛生組織期望促使各國制定更嚴謹的防制措施,遏止這類行銷手段所帶來的風險。

海端鄉衛生所指出,射耳祭是象徵勇氣與紀律的傳統儀式,與戒菸精神不謀而合。藉由在祭典中融入健康議題,不僅讓參與者對傳統文化有更深認同,也透過活動喚醒對健康生活的重視。「我們希望文化與健康同行,讓族人傳承的不只是儀式,更是一份無菸的生活方式。」

衛生所進一步呼籲,部落中的每一份子都能成為「戒菸勇士」,透過互相鼓勵、彼此支持,共同為下一代打造更健康的生活環境。未來也將持續深入社區與校園推動菸害防制教育,協助族人走出無菸人生。

衛生所也提醒民眾,戒菸資源近在咫尺,包括各大醫療院所的戒菸門診、免費戒菸專線 0800-636363,或可洽詢海端鄉衛生所(089-931391),鼓勵族人勇敢踏出改變的第一步。