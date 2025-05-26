療癒慢旅行打開五感　《自然醒慢活祭》在長濱緩步展開

▲《自然醒慢活祭》打造台東療癒新日常。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在依山傍海的靜謐小鎮長濱，一場結合自然、文化與療癒的緩旅行活動悄然展開。由台東縣政府打造的慢經濟品牌《自然醒慢活祭》，於5月24日至25日舉辦「淨心慢旅行」系列活動，吸引眾多對慢活與身心靈療癒有興趣的旅人參與，透過感官覺察與緩步體驗，重新感受生活節奏與內在平靜。

此次活動選在風景宜人的長濱運動公園及市街展開，透過在地自然與文化的串聯，讓參與者得以在緩慢步調中重新與身體、情緒與心靈對話。從瑞士疊石藝術家林守山（Pascal Fiechter）帶領的「疊石靜心」，到阿美族酒釀文化體驗、古謠導聆、心輪靜心練習、市街走讀與足療放鬆，每一段旅程都引導參與者層層放下與覺察。「這不只是放鬆，更像是在生活中按下暫停鍵，重新整理自己」，有參與者在體驗後這麼表示。

台東縣長饒慶鈴指出，《自然醒慢活祭》是縣府推動「慢經濟」核心策略的重要實踐之一。活動不只展現療癒旅遊的創新樣貌，更進一步深化地方文化與產業價值。她表示，透過與地方共同策劃具身心靈意涵的活動型態，有助於引導旅人深入體驗，也讓地方居民參與並產生經濟效益，朝向永續發展邁進。

社會處長陳淑蘭也補充，這次長濱的舉辦展現地方能量與創意，不僅讓外來旅客能感受「慢生活」的療癒魅力，也讓在地居民的文化、聲音與產業被更多人看見。未來這項品牌活動將持續拓展，包括療癒工作坊、夏日療癒祭、名人療癒沙龍與助人者專屬活動等，今年共計將推出60場多元療癒體驗。

縣府進一步表示，《自然醒慢活祭》鼓勵每一位參與者學會放慢腳步、關照自己，也誠摯邀請長期為社會奉獻的助人者踴躍參與，特別提供免費名額，希望讓更多人在這片山海之間找到療癒與力量。