53名淨海戰士集結　台東環保局加碼推動評比競賽

▲台東縣環保局推動「淨海聯盟評比競賽」。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為鼓勵民眾投入海洋環境守護行動，台東縣環保局持續推動「淨海聯盟評比競賽」，即日起至9月30日開放報名，設有6項獎項，總獎金達10萬元禮券。活動鼓勵企業、團體及一般民眾以團隊方式參與淨海行動，攜手打造乾淨友善的海岸線。相關競賽辦法詳見活動簡章（https://reurl.cc/j931Zn），或可洽詢報名專線089-239687廖小姐。

台東縣政府指出，自2017年起陸續推動「環保艦隊」、「海洋巡守隊」與「潛海戰將」等行動計畫，結合各方資源組成「台東縣淨海聯盟」，成為台灣地方政府中少數以完整制度推動海洋垃圾清理的縣市。截至目前，淨海聯盟成員總數已達753人，艦隊船隻累計196艘、潛海志工154人、海巡人員403人，展現出台東對海洋永續的長期承諾與行動力。

環保局表示，本次競賽設計為上、下半年度及全年總評三階段進行，評分重點涵蓋出勤積極度、實際清除廢棄物數量、配合行政管理情況與特殊貢獻事蹟等綜合表現。除鼓勵現有成員持續參與，也歡迎新團隊加入，擴大淨海行動規模，進一步實踐聯合國永續發展目標（SDGs）中關於「海洋生態」（目標14）與「全球夥伴」（目標17）的核心精神。

「海洋是我們共同的資產，而守護它不只是環保責任，更該成為日常生活的選擇與習慣。」環保局強調，透過競賽制度將保育行動轉化為全民運動，不僅強化公民參與意識，也為台東塑造更具永續韌性的藍色未來。