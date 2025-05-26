慶生遭3狼下藥性侵拍裸照！2人被逮...他「逃25年」躲過追訴期

▲台南一名女子25年前被3名男子以幫忙慶生為由騙至一家KTV，未料3人在飲料中下藥，導致女子藥性發作，全身無力慘遭性侵得逞，還被拍下裸照以此威脅她不准報案，至今仍有1人未逮捕歸案。（示意圖／取自達志影像）

記者吳欣蓉／台南報導

台南一名女子25年前被王、陳、鄧姓3名男子以慶生為由騙至一家KTV，未料3人竟趁她去上廁所時，在飲料中下藥，導致女子藥性發作，全身無力慘遭3人性侵得逞，還被拍下裸照威脅她不准報案。事後女子仍報警求助，而警方雖立即抓捕王、陳到案，但至今仍未逮捕到鄧男，經台南地院計算，案發至今已過追訴權時效，因此法院諭知免訴。

王、陳、鄧姓3人在1999年12月9日以幫甲女慶生為由，邀請她至台南市麻豆區的某家KTV，期間竟趁甲女如廁之際，將不明藥物摻入飲料中。之後3人將甲女帶去一處民宅，等待其藥性發作無力抵抗，鄧姓、王姓男子分別違反甲女意願，先後對其性交得逞，再由鄧男拍攝甲女裸照，以此恐嚇甲女不得報警。

2000年2月間，甲女不甘受辱向警局報案，陳、王先後落網，鄧男涉藥劑強制性交及恐嚇罪嫌，並展開逃亡，遭到台南地院發布通緝，迄今仍未逮捕歸案。

台南地方法院說明，鄧男在1999年案發時犯刑法第222條，修正前最重本刑為無期徒刑，其追訴權時效期間依修正前刑法第80條第1項第1款規定為20年；涉犯刑法第305條恐嚇危安罪，追訴權時效期間依修正前刑法第80條第1項第3款規定是5年。

台南地方法院指出，檢察官開始偵查日為2000年3月22日，至同年8月4日法院發布通緝日，共計4月13日，因偵查、審判進行中不生時效進行問題。因此扣除檢察官提起公訴至繫屬法院為止相差1日期間，鄧所涉犯刑法第222條之追訴權時效，應已於114年4月21日屆滿。(計算式：1999年12月9日+25年+4月13日-1日=2025年4月21日)

此外，鄧男所涉犯刑法第305條之追訴權時效，則應已於2006年7月21日屆滿(計算式：1999年12月9日+6年3月+4月13日-1日=2006年7月21日)，惟鄧男迄今仍未緝獲歸案，其所涉上述2罪嫌的追訴權均已因時效到而消滅，爰不經言詞辯論，逕為免訴