台南啟動通學安全專案　黃偉哲：校園周邊交安盤點優化

▲市長黃偉哲主持「學生通學安全守護專案」啟動記者會，宣佈從工程、教育與執法三面向整合推動校園周邊交通安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應近期國內發生多起學童通學期間重大交通事故，台南市長黃偉哲26日親自主持「學生通學安全守護專案」啟動記者會，宣示市府將從工程、教育、執法三大面向全面強化校園周邊交安設施與行動，建立制度化、持續性的預防機制，盼藉此守護每一位學童安全到校、平安返家。

黃偉哲指出，無論事故發生在哪座城市，每起與學童有關的交安意外都令人心痛。他強調，學生多仰賴接送或步行通學，缺乏應對突發交通狀況的能力，市府團隊必須有高度警覺，從根本盤點風險、積極布建配套，才能真正讓家長放心。他舉例，有些學校可透過時段封路成為徒步專區，有些路段則須導護老師或警力配合疏導，「不是一體適用，而是因地制宜，才能精準守護。」

交通局長王銘德補充，雖事故非發生在轄內，但台南仍本於「預防勝於補救」原則，迅速整合教育局、警察局等單位啟動專案。交通局現階段已針對學區周邊熱點與熱時展開系統性盤點，除強化人行空間、設施標線、接送動線設計等工程項目外，也同步擴大科技執法佈點，結合警力部署、校方回報，針對違規停車、不禮讓行人等常見態樣強化查緝，提升通行安全與現場應變能力。

教育局長鄭新輝則指出，此次專案在教育面向規劃三大策略，包括「紮根交通安全觀念」、「強化通學安全引導」及「落實通學環境檢核」。除持續將交安納入課綱，也同步強化導護志工與師長的應變訓練。他表示，教育局已彙整四種典型的接送模式供校方參考，例如大港國小於上放學時段封路為徒步區、紅瓦厝國小與東區大同國小開放汽機車入校得來速接送、進學國小設置避車彎分流機車停等動線等，並透過跨局處會勘滾動修正與列管改善進度，未來更將輔以道路安全地圖建構與事故熱點分析，讓師生具備交通情境辨識與自我防護力。

警察局長林國清表示，目前已規劃「順安專案」同步展開執法勤務，針對通學熱點加強巡邏與違規取締，包含不停讓行人、違規停車、超速與行人違規等重點態樣，期盼透過整體部署減少事故發生，還給學童安心通學的環境。

記者會現場包括立委林俊憲與議員沈震東服務處代表、台南市議員服務處亦派員出席，表達關心與支持，共同呼籲社會各界攜手守護孩子的安全路。