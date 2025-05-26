富良野高中嗑台南鳳梨　3公噸甜進北海道、學生盼來台交流

▲日本富良野高中學生開心品嘗台南金鑽鳳梨，直呼「旨い～」紛紛喊想來台南交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南金鑽鳳梨香甜多汁酸中帶甜的滋味擄獲日本人味蕾！日本北海道富良野市5月透過日台親善協會採購逾3公噸台南鳳梨空運直送日本，分送當地校園與社區享用，富良野高中學生在校內品嘗會大嗑金鑽鳳梨，直呼「歐伊系～」「連芯都好吃！」紛紛表達想去台灣、好想和台南學校交流，農產外交成為城市交流甜蜜開端。



富良野市去年8月與台南市締結友誼城市，彼此在文化、農業、教育、觀光等領域展開合作。台南市長黃偉哲表示，北海道是台灣人最愛造訪的日本景點之一，而台南則是國際旅客探索文化、品味農產的首選城市。這次透過鳳梨推動友誼，也象徵台日地方政府攜手前行，將繼續深化在農產、教育旅行、體育藝術等多元面向的合作。



此次台南市府特別致贈一批金鑽鳳梨給富良野高中作為營養午餐水果，展現城市溫情。根據《北海道新聞》5月21日報導，學生除了大啖果肉，也嘗試「殺鳳梨」，感受處理熱帶水果的趣味，並驚艷連鳳梨芯都柔軟香甜。一名學生笑說：「這鳳梨真是太好吃了，好想去台灣吃更多！」校方也回饋感謝台南的熱情贈禮。



台日親善協會富良野地區會長水間健太出席活動時轉達學生心聲，期盼能儘早促成校際交流與實地拜訪。他表示：「我們都非常期待到台灣，親自感受這座文化古都的魅力。」富良野市議長渋谷正文也盛讚台南農產品質與城市溫度，盼雙方繼續拓展實質合作。



富良野巴士社長尾崎莊一亦於社群媒體分享品嘗台南鳳梨的心得，為台灣果農打氣，感性留言「這是來自朋友城市的愛，願每顆鳳梨都能順利銷售出去」。



黃偉哲市長感性回應，「看到學生臉上那抹因鳳梨而起的微笑，就是最直接的答案。」他強調，城市外交不只靠官方協議，也能從農產與教育出發，把台南的熱情推向國際，讓世界看見台灣。