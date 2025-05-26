少校退伍不迷航　李家豪返鄉轉戰綠能為台灣能源盡心力

▲職軍退伍的李家豪表示，退前好好規劃自己未來想做什麼，職訓後在輔導會的協助下，順利應徵上能源公司並回鄉就業。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

少校榮民李家豪，高中畢業後進入陸軍官校就讀，畢業後陸續分發至屏東、台東及花蓮擔任排長、幕僚、連長，服役11年後於2023年退伍，回到故鄉雲林在地就業，投身綠電產業，希望能為台灣能源盡一份心力。

李家豪分享，高中畢業選擇進入陸軍官校就讀，除了節省學費外，因高中參加過儀隊，對軍事化管理也比較能適應，軍校的教導，也讓他學習到解決問題的技能及面對事情的態度，而在軍中的歷練，也讓他培養守時、完成任務及解決問題的能力，這都對他未來進入職場有很大的幫助。

而長期在外地也讓他萌生該多花點時間陪伴家人的念頭，於是在服役10年後，決定退伍回雲林，退前也到輔導會職訓中心接受「工業自動化控制班」職訓課程，退伍後接著上「水電能源工程班」，短短1年，讓他手握「室內配線乙、丙級」、「工業配線乙、丙級」、「用電設備檢驗丙級」、「自來水配管丙級」及「太陽能設置乙級」等7張證照。

李家豪表示，退前好好規劃自己未來想做什麼，選擇自己比較有興趣的職群學習，有機會多練習，相信一定可以提升自己的職業技能。職訓後在輔導會的協助下，順利應徵上能源公司並回鄉就業，同時透過雲林縣榮服處的協助領取12個月穩定就業津貼，他很開心能從事太陽能專業的實務工作，也希望能持續進修學習，未來更希望能學習高壓電技術及風力發電，往更專業的方向經營。

李家豪提到，輔導會的穩定津貼鼓勵他在這個工作持續穩定地做下去，也建議屆退官兵培養自己的精神、態度等軟實力，並多運用輔導會資源提升自己硬實力，相信退伍後，一定能順利朝自己的夢想邁進。

雲林縣榮服處處長姚辰蕙表示，榮服處為協助退除役官兵順利在職場站穩腳步，提供多項就學就業及職訓的補助，如學雜費補助、就業考試進修補助、職訓課程及穩定就業津貼等，歡迎退除役官兵多加運用，榮服處將竭力服務，做退除役官兵最大的後盾。

▲李家豪（右）退伍回雲林，退前也到輔導會職訓中心接受職訓課程，退伍後短短1年，讓他手握等7張證照。（圖／記者游瓊華翻攝）