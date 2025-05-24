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龍舟蛋糕捲香甜上桌　雲林發展學園陪伴家庭溫暖過節

▲雲林發展學園在北港手厚商號舉辦「歡慶端午－龍舟蛋糕捲DIY」，許多家庭共同體驗烘焙的樂趣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲手厚商號業者蘇峯毅表示，未來我們也期望持續透過這樣的合作，陪伴更多家庭在生活中發現幸福與成長的片刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

今年的端午節，不再僅限於登高賞景和包粽子，家扶基金會雲林發展學園今（24）日在北港手厚商號舉辦一場別開生面的活動「歡慶端午－龍舟蛋糕捲DIY」。現場聚集了許多家庭，共同體驗烘焙的樂趣，度過了一個溫馨又有意義的端午佳節。

在「歡慶端午」活動中，小朋友們與家長們齊心協力，共同製作出令人驚艷的龍舟蛋糕捲。不僅外形精美吸睛，更是一道甜蜜的美味。親子們在捲製過程中不僅學習了合作與耐心，還享受了互動中的快樂時光，這些寶貴的經驗不僅促進了語言和認知能力，還拉近了親子之間的距離，留下了難忘的回憶。

▲雲林發展學園在北港手厚商號舉辦「歡慶端午－龍舟蛋糕捲DIY」，許多家庭共同體驗烘焙的樂趣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林發展學園在北港手厚商號舉辦「歡慶端午－龍舟蛋糕捲DIY」，許多家庭共同體驗烘焙的樂趣。（圖／記者游瓊華翻攝）

參加活動的蘇爺爺表示，很喜歡參加雲林發展學園的活動，這些活動讓我能夠陪伴孩子一起成長，見證他們的進步與自信的增長；劉媽媽也分享了她的感受指出，感謝發展學園的支持與社區的協助，孩子在這裡得到了很大的改善，現在能夠流暢地表達自己，社交能力也有了顯著進步，我們全家都非常感激。

▲雲林發展學園在北港手厚商號舉辦「歡慶端午－龍舟蛋糕捲DIY」，許多家庭共同體驗烘焙的樂趣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲親子發揮合作精神，一起將層層餅皮均勻地塗抹上果醬，中間放入新鮮的水果內餡，捲成條狀後，再加上龍舟元素裝飾。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林發展學園的謝依茹園長表示，作為早療服務的先驅，學園致力於為海線地區的兒童提供多元化的支持與服務，並透過社區活動促進早期療育觀念的普及。感謝在地親子友善店家的大力支持，讓活動充滿了學習與樂趣，期待未來能繼續為更多家庭帶來溫馨與支持。

手厚商號業者蘇峯毅表示，能夠與雲林發展學園攜手舉辦這場充滿意義的端午活動，對我們來說是一種榮幸。看到家長與孩子們在這個空間裡一同投入、歡笑、學習，我們深深感受到社區的溫度與力量。手厚商號一直相信，店家不只是做生意的地方，更是能與人產生連結、傳遞溫暖的平台。未來我們也期望持續透過這樣的合作，陪伴更多家庭在生活中發現幸福與成長的片刻。

▲雲林發展學園在北港手厚商號舉辦「歡慶端午－龍舟蛋糕捲DIY」，許多家庭共同體驗烘焙的樂趣。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲小朋友開心的「端」出親子齊力完成的龍舟蛋糕捲，不僅造型吸睛，嚐起來更是難忘的甜蜜滋味。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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