端午連假這6休息站有好康！鰻魚飯只賣199　還有烏魚子肉粽上市

▲雲林縣政府協助口湖鰻魚業者及在地農漁友與台61濱海休息站、國道服務區等六個行銷據點合作，端午節連假檔期推出「端午鰻魚快幸福61澎湃海味推廣」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府協助口湖鰻魚業者及在地農漁友與台61濱海休息站、國道服務區等六個行銷據點合作，端午節連假檔期推出「端午鰻魚快幸福61澎湃海味」，更推出全台灣最平價的鰻魚飯199元僅在口湖休息站限定，端午鰻魚肉粽、烏魚子肉粽及各式雲林在地農漁系列及雲林良品促銷活動，讓民眾驚呼超值。

雲林縣副縣長謝淑亞表示台灣鰻魚養殖歷史悠久，已有50年左右，而雲林的口湖鄉鰻魚養殖面積及產量均為全國第一。以往台灣的鰻魚主要出口日本，更被日本奉為養生聖品，以往都由口湖休息站於端午節前舉辦口湖鰻魚品嚐促銷活動，今年更加入台61新竹新豐休息站、台中大安休息站、還有高雄小港機場、國五石碇服務區、國一西螺服務區南站，特別整合國產的鰻魚業者推出相關產品。

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▲「端午鰻魚快幸福61澎湃海味」鰻魚肉粽。（圖／記者游瓊華翻攝）

台灣在地農經整合協會秘書長吳瑞忠表示表示，雲林口湖休息站已經成為幸福六一重要的觀光指標。今年為了回饋更多旅客在新竹新豐、台中大安、高雄小港、國五石碇服務區、國一西螺休息區南站於端午連假期間由本協會協助設立「小農聯盟福利中心」台灣農漁產品專賣店，將大力推廣台灣在地農漁產品。

▲「端午鰻魚快幸福61澎湃海味」烏魚子肉粽。（圖／記者游瓊華翻攝）

吳瑞忠說，未來更會繼續在更多的交通據點或觀光區等南北遊客聚集的地方，讓過客變嚐客，只要經過休息站或服務區就可以品嚐到台灣在地農漁產品產品。同時導入揪愛雲林Line團購配合休息站內便利商店全台網路銷售，店到店取貨，也可以讓國人隨時隨地享用台灣最頂級最物美價廉的台灣在地農產品，當然在雲林首推口湖鰻魚還有口湖烏魚子等佳節送禮自用優質伴手禮。

▲「端午鰻魚快幸福61澎湃海味」鰻魚酸菜肉粽。（圖／記者游瓊華翻攝）