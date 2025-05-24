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雲林養豬畜牧展5月底登場　展現產業創新與文化交融

▲由雲林養豬讀書會與麥寮鄉公所共同主辦的「2025雲林養豬畜牧展」，將於5月30至31日在麥寮社教園區盛大舉行，今日召開活動說明記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲由雲林養豬讀書會與麥寮鄉公所共同主辦的「2025雲林養豬畜牧展」，將於5月30至31日在麥寮社教園區盛大舉行，今日召開活動說明記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由雲林養豬讀書會與麥寮鄉公所共同主辦的「2025雲林養豬畜牧展」，將於5月30至31日在麥寮社教園區盛大舉行。展覽以「提升識肉力」、「展現現代化養豬」、「重塑在地驕傲」及「打造技術交流平台」為四大主軸，期盼透過創新展現與文化連結，翻轉傳統印象，推廣雲林豬肉的品質價值與產業實力。

麥寮鄉長許忠富表示，作為雲林海線的重要鄉鎮，麥寮持續推動文化扎根與產業升級，而社教園區的設立正是文化發展的重要里程碑。許忠富強調，此次畜牧展的舉辦，不僅提升民眾對在地產業的認識與參與，更象徵著我們推動文化平權、縮短城鄉落差的具體行動，未來，社教園區也將成為海口地區的文化新地標，持續引進多元展覽與活動。

畜牧展總召集人林俊佑指出，展覽首要目的是提升消費者的「識肉力」。「從紋理、色澤到油花分布，我們希望教導民眾辨識優質豬肉，讓每個家庭能安心選購本地健康豬肉，這是對消費者的負責，也是產業對品質的堅持。」透過展覽，期待建立更深層的豬肉知識教育，強化產業與消費者之間的信任。

林俊佑強調，現代化養豬技術也是此次展覽一大亮點，活動將展出智慧環控系統、精準飼養管理模式與嚴謹的環保設施，展現產業如何以科技打造乾淨、環保且人道的養殖環境，我們要讓大眾看到，今天的豬場已非昔日模樣，而是一個融合智慧科技與永續理念的現代產業。」林俊佑表示，麥寮是台灣優質豬肉的重要產地之一，養豬產業更蘊含豐富的文化故事。

主辦單位盼藉此展覽，讓全台看見在地的驕傲與文化底蘊，重新認識麥寮。展覽同時肩負促進產業技術交流的角色，將邀集國內外先進養殖技術與業界專家，打造豬農近距離接觸新知的平台，「豬農無需遠赴他地，就能在家門口吸收前沿知識，這是我們推動產業升級的關鍵一步。」


雲林養豬讀書會會長吳建彰介紹，展覽規劃十大主題展區，涵蓋現代設備展示、疫苗與飼料配方、加工技術、專業講座等內容；同時也設有多項文化互動體驗，包括益智問答、綁肉粽、立蛋、彩繪雞蛋及胖卡市集等，讓參觀民眾在專業學習之餘，也能感受雲林濃厚的人情與節慶氛圍。吳建彰說，我們要守護的不只是養豬產業，更是每一道台灣人餐桌上的滷肉飯。

 


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