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主持人爆「臉書無預警被停權」　一票朋友+1崩潰了！

▲主持人爆「臉書無預警被停權」。（圖／蕭彤雯提供）

▲她的帳號突然被停權。（圖／蕭彤雯提供）

記者周亭瑋／採訪報導

繼去年底臉書、IG爆出「大量帳號被封」的災情，主持人蕭彤雯今崩潰表示，她的帳號中午也無預警遭停權，而理由是「違反誠信原則」，且申訴失敗；不僅如此，早在昨晚就陸續有朋友向她透露相同情況，有的人申訴成功、拿回帳號，但也有人跟她一樣束手無策。

蕭彤雯向《ETtoday新聞雲》記者透露，從昨天晚上開始，就陸續有朋友表示，自己的帳號被停權，有親子部落客、也有一般的私人帳號，原因都是「違反誠信原則」；沒想到，今天中午她才回覆完網友留言，正要發文時就突然被鎖。

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▲主持人爆「臉書無預警被停權」。（圖／蕭彤雯提供）

▲申訴失敗後，臉書回覆「不得再申請」。（圖／蕭彤雯提供）

她表示，遭停權後她迅速按照申訴流程，上傳身分證，結果不到兩分鐘就收到臉書回覆，表明審查未通過且不得再申請，「另外兩個朋友，也是私人帳號突然被停權，一樣按申訴，不過他們的申訴通過，也就解鎖了。」

最後，蕭彤雯無奈直言，懷疑跟去年底的全球災情一樣，什麼都沒做就突然被停權，「從昨晚到現在，至少有5、6個人了，但也不知道該怎麼處理。」

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