22歲小模慘死家門口！「假送貨員」連開多槍逃逸　監視器畫面曝

▲ 瑪莉亞在自家門口遭人殺害。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哥倫比亞22歲網美瑪莉亞（Maria Jose Estupinan Sanchez）驚傳在自家門口遭人槍殺，兇嫌假扮成送貨員上門，近距離連開數槍後逃逸，監視器錄下她當下高聲尖叫求救，但送醫後宣告不治。

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Asesinan a una joven de manera similar a como mataron a Valeria Márquez. En una zona residencial de Cúcuta, María José Estupiñán de 22 años abrió la puerta de su casa para recibir un supuesto envío a domicilio. El falso repartidor la atacó a balazos frente a su… pic.twitter.com/Dz0fOigMKi — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) May 16, 2025

綜合Semana等當地媒體，15日上午瑪莉亞在家時，一名男子偽裝成送貨員，佯稱是來送一盒巧克力，隨即在她家門前的露台近距離開槍，導致瑪莉亞身中多槍，網路瘋傳的監視器畫面可聽見她痛苦尖叫，送醫後仍傷重不治。

兇嫌犯案後逃離現場，監視器拍下他頭戴棒球帽，身穿黑色上衣及牛仔褲，警方正全力追緝。就在案發前一天，瑪莉亞才剛打贏和前男友的家暴官司，獲賠3000萬披索（約新台幣21萬），當局懷疑其前男友可能涉案，不過目前尚無任何人被捕。

瑪莉亞生前就讀潘普洛納大學（University of Pamplona）傳播科系，也從事模特兒工作，並經營內衣、運動服及鞋類網拍，曾接受隆乳、鼻部整型手術，經常在網路上分享工作和學生生活，突如起來的噩耗令粉絲錯愕。

▼ 瑪莉亞常在社群平台分享事業、學業與生活。（圖／翻攝自X）