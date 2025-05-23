臉書遭數發部罰百萬！反詐協會批「詐團幫兇」　擬告FB台灣分公司

▲台灣民間反詐騙協會批，臉書未善盡把關成詐團幫兇，將研議提告臉書台灣分公司。（圖／台灣民間反詐騙協會提供）

記者莊智勝／台北報導

數發部5月22日首度依《詐欺犯罪危害防制條例》認定Meta旗下facebook平台兩則廣告涉資訊揭露不全，兩案共裁處100萬元罰鍰。對此，台灣民間反詐騙協會表示肯定，政府強化網路詐騙防制作為終於跨出一大步！但據警方統計，去年台灣假投資詐騙財損427億元中約7成與facebook廣告詐騙有關，協會理事長許良源認為，facebook面對各種詐騙廣告投放把關未善盡社會責任間接成詐團幫兇，協會正研議對facebook台灣分公司提告，要求負起相關責任，為被害人爭取權益。

面對打詐專法上路開罰首例，台灣民間反詐騙協會理事長許良源予以肯定，但根據警方統計，去年台灣假投資詐騙案件高達2萬2892件，財損427億元，其中大約7成財損與facebook臉書廣告詐騙有關，和此次開罰金額100萬元，遠遠不成比例。他認為，facebook演算法、精準行銷，堪稱世界頂尖，但面對各種詐騙廣告投放，似乎是「武功盡失」，不僅未善盡企業社會責任、未履行防詐義務，更間接成為詐團幫兇，因此，協會正研議對facebook台灣分公司提告。

許良源並指出，在台灣，除了facebook，榜上有名的詐騙源頭還包含聊天軟體LINE，詐團看準LINE普及性、隱匿性及無實名制進行誘騙，加上手法不斷進化，當被害人察覺上當，往往為時已晚，且LINE公司於警方辦案時消極配合，嚴重影響偵辦時效，雖然目前無法可管，但協會針對此點，仍建議數位發展部現階段必須強勢採取行政罰則，例如罰款及暫停廣告業務加以制衡；未來可思考實施帳號實名制或是其他加強監管機制，降低人頭帳號的疑慮。