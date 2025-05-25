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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府阿兵哥沒錢吃飯？　張競：只要薪餉正常發伙食費就正常撥

▲總統府憲兵。（圖／記者徐政璿攝）

▲總統府憲兵。（圖／資料照）

政治中心／台北報導

總統府副秘書長何志偉日前拜會立法院爭取預算解凍時，指稱再二周總統府就沒有辦法付水電費，阿兵哥會沒有飯吃；此番談話引起朝野立委爭論。對此， 中華戰略學會資深研究員張競25日表示，伙食費是軍職人員個人給予一部份，因此官兵伙食費是隨著當月薪餉發放；他強調，只要薪餉正常發放，伙食費就必然會正常撥發。

何志偉日前拜會國民黨立院黨團總召傅崐萁時表示，二個禮拜之後，總統府就沒有辦法付水電費，國外訪賓到台灣，總統府也會無法正常接待，這將衝擊台灣的國際形象。何志偉也指出，阿兵哥再二個禮拜就會沒有飯吃、空腹執勤，「我們可以餓到自己，但基層的士官兵在這麼熱的酷暑下滴水未進或沒吃飯，這樣子是不好的」。

此番談話在朝野立委間引起諸多討論。張競25日以「不要造謠沒飯吃，談談部隊伙食費」為題表示，何志偉語出驚人聲稱駐守總統府憲兵211營官兵再兩週就沒有飯吃，結果惹來諸多委員砲轟其無端造謠，指稱憲兵營伙食費是由國防部編列。

張競表示，何志偉胡亂牽扯顯然是惡質放話，結果還有綠營立委加碼跟進，另外去扯到特勤警衛，但在各方對此論戰中，其實都未曾真正將軍職人員伙食費說清楚。

他說，軍職官兵伙食費是依據各個單位每月薪餉發放額度撥發，伙食費是軍職人員個人給予一部份，因此官兵伙食費是隨著當月薪餉發放，撥發到官兵所屬單位。換言之，當月有多少官兵在該單位關餉，就會依據薪餉發放員額來計算並且撥發伙食費。所以只要薪餉正常發放，伙食費就必然會正常撥發。

張競說，在薪俸發放作業實務上，各月月初官兵個人薪餉發放前，在前一個月26日，伙食費就會「預撥」到各個單位，讓各單位能夠先獲得辦理伙食採購作業所需資金。等到月初發放薪餉時，此時若在前個月26日至薪餉發放前，因為官兵發生非預期人員異動、撤職、停職、羈押、調差、失蹤或是任何其他不能如預期發放薪餉狀況時，此時就會辦理伙食費差額追繳或是補發作業。總而言之，只要正常發餉，就會撥發伙食費。

張競表示，或許有人會問，假若軍職人員因案繫獄或是被羈押時，此時就會停止發放薪餉，此時這些服刑官兵伙食費要如何解決。此時正在服刑或是暫時羈押待審之軍職人員，就會另行撥發稱為「囚糧」之伙食費用。在這種狀況下，此類人員伙食費就與薪餉不再結為一體。

他說，軍職人員派駐海外任職或是奉核前往他國受訓與進修，此時其薪資待遇就會另行核算，這時就不會再隨著薪餉撥發伙食費；但當其在海外任職結束或是完成進修訓練任務返國後，就立即依其薪俸發放作業，恢復撥發伙食費。所以只要駐防總統府憲兵營官兵能夠正常發放薪餉，就不可能因為沒有伙食費開不了飯。

張競指出，其實原本軍職退伍人員若是領有終身俸或是退休俸，由於其基本性質係屬於薪俸，所以隨著退休俸還會撥發伙食費。講起來就是國家還是賞榮民伯伯一碗飯吃。但是這個所謂退俸年改之後，不但退休俸發放總額度被狠砍一刀，連這個伙食費也就跟著消失。

他表示，其實這份伙食費金額對比退俸總額度並不算高，但是不論退伍階級是從上將到士官兵，國家給每位榮民伯伯吃飯錢確實是完全相同。這個隨著退俸發放的伙食費消失後，感覺上國家不再賞咱們那口飯吃，感覺上真是有點怪異失落感。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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