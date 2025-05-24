為何不讓國際生讀哈佛？川普再嗆「連2加2都不會的麻煩製造者」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普22日宣布，已透過國土安全部取消哈佛的「學生與交流訪問學者計畫（SEVP）」資格，禁止該校招收國際學生，引發美國教育界與全球留學生強烈反彈。然而，川普23日再對哈佛大學開火，痛批校內許多學生「連2加2都不會算」，並質疑該校錄取標準過低、學生政治立場激進，是「麻煩製造者」。

此項禁令意味著哈佛近6800名外籍學生恐失去合法身分，不僅影響學業，更動搖他們的未來規劃。校方立即發動法律行動抗議，成功取得法院暫緩命令，但白宮態度未見軟化。川普面對記者質疑時不斷重申，「這些學生甚至需要惡補數學，還能進哈佛，這太荒謬了」，更直言「我們不需要反猶示威者，也不需要製造混亂的人。」

川普此舉被視為對哈佛不配合其政策的「報復」，包括拒絕取消多元、公平與包容（DEI）政策，以及未開除挺巴勒斯坦的示威學生。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）也稱，哈佛校園「敵視猶太學生、同情哈瑪斯，並與中共合作」，因此才決定撤銷其招收國際生的權限。

▲川普政府宣布撤銷哈佛大學招收國際學生資格的權利。（圖／路透）

此禁令對全球留學生造成恐慌，其中以中國學生影響最劇，許多人不敢離校、取消返國行程，更擔憂簽證失效與學術計畫中斷。有學生自嘲是「哈佛難民」，也有不少學生組成群組分享法律應對建議，焦慮情緒蔓延校園。

包括哈佛前校長薩默斯（Lawrence Summers）、美國教育團體與國會民主黨人紛紛抨擊川普「政治干預學術自由」，國際教育者協會甚至警告，此舉將削弱美國的國際競爭力。中國外交部也發聲明表示強烈反對美方政治化教育合作，並將堅定維護中國留學生的正當權益。

儘管聯邦法院暫時踩煞車，但川普表明「還有更多學校正在調查中」，對哥大、賓大等其他常春藤名校的審查也正進行。川普對哈佛的「圍剿行動」似乎才剛開始，學界憂心，美國高等教育將因此付出沈重代價。