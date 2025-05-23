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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與世界合作半導體供應鏈　賴清德籲：積極面對中國低價傾銷

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今出席「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，他在致詞時說，台灣的晶圓製造雖然排名世界第1，但這只是全球半導體產業鏈的一部份，台灣要與各國合作，也願意當未來人工智慧時代科技發展的支點。另外，他也提到，中國在鋼鐵、鋁、太陽能面板以及顯示器、汽車等成熟製程產量大，低價傾銷下已造成全世界許多國家產業上的問題，「半導體同樣會面臨，這個嚴重性若不積極面對，會越來越嚴重」。

▲總統賴清德出席「全球半導體供應鏈夥伴論壇」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德出席「全球半導體供應鏈夥伴論壇」。（圖／記者林敬旻攝）

此次論壇由外交部長林佳龍、經濟部郭智輝部長以及國科會吳誠文主委、工研院劉文雄院長陪同賴清德出席；另外，包括日本、英國及AIT等各國駐台使節都受邀出席。

賴清德致詞時說，今年台北國際電腦展可說盛況空前，包括有來自超過30個國家、超過1400間廠商展現他們最先進的作品。這個盛況，代表台灣在半導體、ICT、電子零組件產業都有很好的成果，在今天、在這裡，代表國家，一方面感謝歷任政府推出正確政策，提供給產業界發展，更要代表國家，感謝業界數十年來如一日，完全投入我們產業的發展，才有辦法有今天的成果。

賴清德說，大家都知道，半導體產業基本上是產業鏈，固然台灣的半導體在IC設計方面是全球市占率第3、晶圓製造是排名第1，特別是先進製程市占率高達90%以上，在封裝測試全球市占率也是第1，「但這個只是全球半導體產業鏈、供應鏈的一部份」。

賴清德說，半導體產業鏈是全球的產業鏈，好比說美國有材料、有設備、有技術；荷蘭有設備，如艾斯摩爾在半導體先進製程上最重要的設備；日本也有原料、設備等，各國都有IC設計，也有行銷，「光是台灣生產製造、晶圓製造，是沒有辦法獨立撐起半導體產業，必須要全球半導體產業鏈串連起來，很順利運轉，半導體產業才能夠持續不斷發展」。如果有一個地方的原料、設備無法持續精進，這個產業鏈的發展就會斷裂。

「因此，全球產業鏈應該要共同合作，創造下一個世代更繁榮的未來。」賴清德說，台灣有半導體生產製造技術，固然是台灣在這個產業發展的優勢，但國家認為台灣半導體產業對世界是有責任的，特別是未來世界的發展、進步，台灣是有責任。台灣願意當未來人工智慧時代，科技發展的支點。

而賴清德也提到，半導體聽起來很先進，但還是面臨低價傾銷問題，特別是成熟製程。今年成熟製程產量中國最大，包括鋼鐵、鋁、太陽能面板以及顯示器、汽車等，都低價傾銷，已經造成全世界許多國家產業上的問題，「半導體同樣會面對，這個嚴重性若不積極面對，會越來越嚴重」。

「這也是為什麼今天大家要共同合作，形成半導體供應鏈夥伴的主要原因。」賴清德說，除了積極面大家團結合作讓半導體產業持續發展，消極面也要避免半導體產業遭逢任何一個國家低價傾銷的問題，以至於創新沒有辦法持續、發展會受到影響。

賴清德接著說，台灣在硬體方面贏得國際肯定，也扮演舉足輕重角色，但未來全球化的時代，食衣住行育樂哪一個行業不需要人工智慧來投入？因此台灣需要持續在硬體以外的軟體、生活應用，讓整個人工智慧產業可以蓬勃發展，也讓台灣的生活品質更好，也讓產業可以更加創新、進步。

賴清德強調，未來要達到這項目標，政府第一會跟業界共同合作，建置法治、推動國家政策，也會推動金融和稅負方面的鼓勵，在現有基礎上，建置更理想的環境，讓台灣的產業可以繼續蓬勃發展。

另外，賴清德也說，政府會積極在全台灣設立資料中心，並建置超級電腦。這幾天大家有看到輝達結合國科會、台積電、鴻海等，要在台灣打造人工智慧中心，大概是1000MW算力。此外，包括台南的沙崙、新市科學園區，都有建置超級電腦，新市科學園區裝置容量是30MW、沙崙是17MW，未來必要的時候在中部、北部都會來建置。

賴清德指出，建置超級電腦的目的，是學研單位可以透過人工智慧做研究，各行各業也可以透過政府超級電腦的建置，研發生活應用的各項解決方案，這是未來政府要持續去做的。大家都很關心半導體產業，也看好全球的未來，大家一起努力、合作，相信目標一定可以達成。

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