被政治耽誤的帆船選手！　藍委林倩綺奪2025世壯運金牌

▲藍委林倩綺奪2025世壯運帆船金牌 。（圖／國民黨立委林倩綺提供）



記者崔至雲／台北報導

2025年世壯運帆船項目於週五圓滿落幕，國民黨立委林倩綺於女子組賽事中脫穎而出，榮獲金牌。林倩綺指出，體育發展不應被侷限，這是國家整體競爭力與文化多元性的展現；水域運動更不應被視為小眾項目，而應是國家政策積極投入的戰略領域。

林倩綺長期關心水域運動政策，亦以實際行動參與賽事、考取執照。她表示，此次參賽目的不僅在於競逐佳績，更希望透過親身參與，引發社會對於水域運動之重視，並進一步推動相關政策及基礎建設。臺灣為海洋所環繞，具備豐富自然條件與潛在選手，無論帆船、立式划槳、獨木舟或自由潛水，皆具區域水上運動發展之潛力。

林倩綺強調，未來將持續在立法院積極推動相關政策重點，強化水域體育人才培育系統、建請教育部與原住民族委員會將水域運動納入中長期體育發展計畫，辦理相關訓練與推廣活動以發掘潛力選手。

林倩綺也提到，未來也該推動基礎設施建置與安全機制完善，敦促行政部門積極檢討親水空間規劃、海域使用規則與水上活動安全規範，創造全民可近、可用、可安心之水域環境。保存與再現原住民族傳統水域技藝，倡議將原住民族航海、潛水、捕魚等技藝文化納入體育教育與競技體系，促進文化傳承與體能發展雙軌並進。

林倩綺指出，體育發展不應被侷限，這是國家整體競爭力與文化多元性的展現；水域運動更不應被視為小眾項目，而應是國家政策積極投入的戰略領域。本次榮獲金牌，除為個人帶來肯定外，更象徵臺灣推動水上運動發展的可行性與潛在競爭力。未來將持續以立法與監督職權，協助我國體育政策朝向多元、專業與永續方向前進。



