　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南麻豆67歲男落水人找到了！　打撈上岸人已死亡

▲台南麻豆麻善大橋疑似有人落水，消防局25日上午再次啟動搜救行動，順利找到郭男遺體，協助打撈上岸，交警方報請檢察官相驗查處。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南麻豆麻善大橋疑似有人落水，消防局25日上午再次啟動搜救行動，順利找到郭男遺體，協助打撈上岸，交警方報請檢察官相驗查處。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區麻善大橋24日下午驚傳疑似落水事件，一名67歲郭姓男子失聯，警方與家屬緊急到場，發現現場僅留鞋子與證件，馬上通報119啟動搜救行動，消防人員出動多部消防車、救生艇與無人機展開搜尋，惟至晚上天色昏暗，搜救行動被迫暫停，25日上午8時30分再次啟動搜救，結果順利找到遺體打撈上岸。

▲台南麻豆麻善大橋疑似有人落水，消防局25日上午再次啟動搜救行動，順利找到郭男遺體，協助打撈上岸，交警方報請檢察官相驗查處。（記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局指出，24日下午5時49分許接獲110轉報，指麻豆區麻善大橋上有民眾遺留物品，疑似有人墜河；初步確認現場留有郭姓男子（67歲）證件與鞋子，家屬與警方均已到場協助。消防局隨即派遣麻豆等分隊，動員7輛車輛、1艘救生艇與1架無人機，計投入22名消防人員展開搜救。

▲台南麻豆麻善大橋疑似有人落水，消防局25日上午再次啟動搜救行動，順利找到郭男遺體，協助打撈上岸，交警方報請檢察官相驗查處。（記者林東良翻攝，下同）

麻豆分隊於晚上6時11分許，救生艇與無人機下水與升空搜尋，晚上7時42分完成下游搜索後，轉向上游區域。晚上8時12分，消防指揮官與家屬溝通後，考量天色昏暗影響能見度與安全，決議暫停搜尋，25日上午9時再集結人力與裝備續行行動。

▲台南麻豆麻善大橋疑似有人落水，消防局25日上午再次啟動搜救行動，順利找到郭男遺體，協助打撈上岸，交警方報請檢察官相驗查處。（記者林東良翻攝，下同）

25日上午8時30分許，消防人員再啟動動搜救行動，結果在8分鐘後於橋下曾文溪流域找到該名落水的郭男，惟人早已死亡，消防人員隨即打撈遺體上岸，交麻豆分局警方報請檢察官相驗查處。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賈永婕MLB開球！　球衣印TAIWAN
信義區民宅陷火海！　少男少女跳樓逃生
「把城哥趕下《全民星攻略》了嗎」！蔡尚樺高EQ回答了
快訊／破隊史新高143分！　NBA西區決賽狂勝42分
班上11人確診！4家藥局「買不到快篩」家長傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關山小鎮親子健行　民眾穿雨衣撐傘走完全程

台南西港清晨驚傳住宅火警　火勢迅速撲滅2男受傷送醫

台南麻豆67歲男落水人找到了！　打撈上岸人已死亡

桃園樂天環保永續趴　Xpark水族館、太平洋自行車等企業響應

桃園拉拉山水蜜桃季甜蜜登場　三大山城商圈展現特色迎客

元智2025畢業典禮　臻鼎科技沈慶芳董事長獲頒榮譽講座教授

認識「兒童情緒發展」　林口長庚林俏汎醫師：由心情找線索

全台首次！2025桃園客家工藝節　崙坪文化地景園區初登場

中央大學畢業典禮　蕭述三勉勵學子放眼國際勇於探索

包粽也包走垃圾　台東巡守隊攜手護海過端午

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

【追撞驚魂】台中男撞飛外送員又搜出K他命

三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意

關山小鎮親子健行　民眾穿雨衣撐傘走完全程

台南西港清晨驚傳住宅火警　火勢迅速撲滅2男受傷送醫

台南麻豆67歲男落水人找到了！　打撈上岸人已死亡

桃園樂天環保永續趴　Xpark水族館、太平洋自行車等企業響應

桃園拉拉山水蜜桃季甜蜜登場　三大山城商圈展現特色迎客

元智2025畢業典禮　臻鼎科技沈慶芳董事長獲頒榮譽講座教授

認識「兒童情緒發展」　林口長庚林俏汎醫師：由心情找線索

全台首次！2025桃園客家工藝節　崙坪文化地景園區初登場

中央大學畢業典禮　蕭述三勉勵學子放眼國際勇於探索

包粽也包走垃圾　台東巡守隊攜手護海過端午

瞞未婚夫下海拍片　休息3個月後「I級AV女優宣布引退」！原因曝

《進擊的巨人》音樂會登小巨蛋　神作曲家澤野弘之監製震撼心臟

努力考上清大！家人1句「能嫁有錢工程師了」讓她心冷

封存數十年「始祖鳥化石」曝光　暗藏鳥類起源與演化關鍵證據

北榮藝廊快閃一週　陳威明：鎮館之寶《古柏園》象徵醫者精神

收到「一整串粽子」媽氣炸！大票愣「每年都吃到吐」：沒聽過

西嶼鄉59歲女夜照撿貝下水失聯！岸邊獨留機車　漏夜搜索未果

關山小鎮親子健行　民眾穿雨衣撐傘走完全程

28歲美國男性剝削「108名幼女拍不雅片」！　最小才5歲

台南68歲翁暴衝撞後車！洗車插隊惹禍　他委屈喊：你兇我...

金曲歌王變金牌選手！　蕭煌奇世壯運柔道直落二奪金

地方熱門新聞

桃園水蜜桃季登場　三大山城商圈迎客

欠稅360萬拒繳！台南牛肉女老闆遭拘提法院裁定管收

認識兒童情緒發展　林俏汎：由心情找線索

桃園樂天環保永續趴　Xpark水族館等企業響應

元智頒臻鼎科技沈慶芳董事長　榮譽講座教授

雲林養豬畜牧展5月底登場　展現產業創新與文化交融

冒用警名辦案？　台東警澄清：製作筆錄絕非視訊進行

中央大學畢業典禮　蕭述三勉勵學子放眼國際

2025桃園客家工藝節　崙坪文化地景園區初登場

台南麻豆67歲男落水人找到了！打撈上岸人已死亡

助美籍男偷渡金門又赴台遭逮判刑

台南西港清晨驚傳住宅火警2男受傷送醫

藍批賴清德違法刪地方預算台南議會怒嗆：拉高對立、苦死百姓

金城國中班親會0人到場　家長會長曝原因

更多熱門

相關新聞

快訊／台南民宅今早火警　2人傷

快訊／台南民宅今早火警　2人傷

台南市西港區中山路一間民宅今天早上發生火警，造成2名男子受傷送醫治療，至於起火原因還有待調查。

台南安平店家凌晨火警　出動20輛消防車46人

台南安平店家凌晨火警　出動20輛消防車46人

快訊／台南安南區住宅深夜竄火5人受困陽台警消及時救援

快訊／台南安南區住宅深夜竄火5人受困陽台警消及時救援

台南67歲男疑落水失聯！天黑暫停搜救

台南67歲男疑落水失聯！天黑暫停搜救

台南男持刀弒父！晚間收押不禁見

台南男持刀弒父！晚間收押不禁見

關鍵字：

台南麻豆落水打撈

讀者迴響

熱門新聞

出門買菜「家被剷平」！建商強拆居民怒

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

桃園晚間破千戶停電！台電回應了

林昀儒、高承睿挺進世錦賽金牌戰

即／高雄24歲女騎士拒檢狂逃！自撞送醫不治

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

快訊／7縣市有感！08：19規模4.2地震　最大震度2級

台中獨居男墜樓！傷重搶救不治

今「天赦日」大吉最旺財　三火齊聚能量爆棚做1事好運到

火燒陽明山兇手找到了　全台已拆光

網美與583男發生關係私處出血！未婚夫反應曝

更多

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面