　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南麻豆67歲男疑落水失聯！　天黑南消暫停搜救

▲台南麻豆麻善大橋疑似有人落水，消防局出動無人機與救生艇搜尋失聯男子。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南麻豆麻善大橋疑似有人落水，消防局出動無人機與救生艇搜尋失聯男子。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區麻善大橋24日下午驚傳疑似落水事件，一名67歲郭姓男子失聯，警方與家屬緊急到場，發現現場僅留鞋子與證件，馬上通報119啟動搜救行動，消防人員出動多部消防車、救生艇與無人機展開搜尋，惟至晚上天色昏暗，搜救行動被迫暫停，預計25日上午9時再行擴大搜救。

▲台南麻豆麻善大橋疑似有人落水，消防局出動無人機與救生艇搜尋失聯男子。（記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局指出，24日下午5時49分許接獲110轉報，指麻豆區麻善大橋上有民眾遺留物品，疑似有人墜河；初步確認現場留有郭姓男子（67歲）證件與鞋子，家屬與警方均已到場協助。消防局隨即派遣麻豆等分隊，動員7輛車輛、1艘救生艇與1架無人機，計投入22名消防人員展開搜救。

▲台南麻豆麻善大橋疑似有人落水，消防局出動無人機與救生艇搜尋失聯男子。（記者林東良翻攝，下同）

麻豆分隊於晚上6時11分許，救生艇與無人機下水與升空搜尋，晚上7時42分完成下游搜索後，轉向上游區域。晚上8時12分，消防指揮官與家屬溝通後，考量天色昏暗影響能見度與安全，決議暫停搜尋，25日上午9時再集結人力與裝備續行行動。消防局提醒，若發現可疑落水情況請即時通報，並切勿自行下水搜尋，以免發生二次危險。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲台南麻豆麻善大橋疑似有人落水，消防局出動無人機與救生艇搜尋失聯男子。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
618 2 7518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡阿嘎身體出狀況！　突發暈眩「整個家都在晃」
蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架沒賣出也算
桃園青埔晚間停電！台電緊急回應：搶修中
早上才經過三峽案發地！特斯拉單親爸「下午就被撞」：心裡毛毛的
吉伊卡哇之亂太可怕　日麥當勞宣布不賣了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

板橋新月橋驚傳墜落案！23歲男倒臥路口「命危送醫」

台南麻豆67歲男疑落水失聯！　天黑南消暫停搜救

早上才經過三峽案發地！特斯拉單親爸「下午就被撞」：心裡毛毛的

妻婚內偷情還教兒女喊小王「爸爸」　高雄男怒告求償200萬

快訊／新北板橋舊公寓竄火　3樓起火延燒警消佈線搶救

快訊／台南男持刀弒父！　法院裁定收押不禁見

調酒喝到飽出人命！台東37歲男「醉倒廁所」急救1小時不治

國道3爆胎翻車！小客車爆胎側翻6人送醫　車流回堵1公里

南投駕駛失控暴衝連撞2車！騎士「瞬間跳車」驚險逃生

快訊／台中獨居男墜樓！傷重搶救不治

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

女兒奶音模仿媽媽說話　竟偷拿手機叫爸點奶茶

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【突然變短髮】新娘給老公驚喜！三進前「剪掉一頭長髮」

北市重慶南路一段嚴重車禍　8人受傷...驚悚現場曝

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

板橋新月橋驚傳墜落案！23歲男倒臥路口「命危送醫」

台南麻豆67歲男疑落水失聯！　天黑南消暫停搜救

早上才經過三峽案發地！特斯拉單親爸「下午就被撞」：心裡毛毛的

妻婚內偷情還教兒女喊小王「爸爸」　高雄男怒告求償200萬

快訊／新北板橋舊公寓竄火　3樓起火延燒警消佈線搶救

快訊／台南男持刀弒父！　法院裁定收押不禁見

調酒喝到飽出人命！台東37歲男「醉倒廁所」急救1小時不治

國道3爆胎翻車！小客車爆胎側翻6人送醫　車流回堵1公里

南投駕駛失控暴衝連撞2車！騎士「瞬間跳車」驚險逃生

快訊／台中獨居男墜樓！傷重搶救不治

快訊／路透：輝達將推中國版Blackwell晶片　價格砍半、6月量產

勇士交易來巴特勒前如「一灘死水」　熱火主帥一句話讓柯爾安心

每天追捷運、爬樓梯竟能延長壽命！醫曝「執行頻率」：適合上班族

板橋新月橋驚傳墜落案！23歲男倒臥路口「命危送醫」

蔡阿嘎健康亮紅燈！　突發暈眩「整個家都在晃」：一天都沒好

快訊／桃園青埔晚間停電！台電緊急回應：搶修中

台南麻豆67歲男疑落水失聯！　天黑南消暫停搜救

早上才經過三峽案發地！特斯拉單親爸「下午就被撞」：心裡毛毛的

妻婚內偷情還教兒女喊小王「爸爸」　高雄男怒告求償200萬

報姓氏「口天吳」竟被上課！火鍋店員酸：大陸人還是國文沒學好？

「棒棒堂」整團沒當兵！小煜曝身體狀況　不怪威廉閃兵合體喊卡：沒什麼可惜的

社會熱門新聞

台北101停車場濺血！女駕駛慘遭火爆男連刺5刀

78歲無照翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎麼養家？

他連2天都坐涼亭　民眾直覺有異報警

高雄男寫外掛被告！法官當庭開掛判無罪

台南啃老男被要求找工作　發狂猛刺2刀弒父

78歲董座猛撞釀8傷！妻：丈夫有國際駕照

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字報復

快訊／伸港5730戶瞬間漆黑　號誌癱瘓

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

台中獨居男墜樓！傷重搶救不治

78歲老董撞6車1人　行人進加護病房家屬提告

水電工性侵人妻！賠百萬仍要關

地球村欠百萬薪資　員工憂求助無門

鷗翼貨車追撞自小客　蝦皮貨物噴滿地

更多熱門

相關新聞

台南男持刀弒父！晚間收押不禁見

台南男持刀弒父！晚間收押不禁見

台南市49歲趙姓男子持刀殺害父親，隨後自行撥打電話自首，並被警方上銬帶回，全案依照殺害直系尊親屬方向偵辦。檢方經過複訊，認為趙嫌涉犯殺人重罪，24日晚間6點多向法院聲請羈押禁見，法院晚間9點裁定收押，但尚無禁止接見、通信之必要。

台南市勞工局曾文園區辦溫潤勞工生活美學

台南市勞工局曾文園區辦溫潤勞工生活美學

台南移工家庭走進歷史博物館共築希望家園

台南移工家庭走進歷史博物館共築希望家園

台南5千職缺開放徵才！就博會初媒率破5成

台南5千職缺開放徵才！就博會初媒率破5成

曾當街曬600鈔票！台南奇男又在超市放416萬

曾當街曬600鈔票！台南奇男又在超市放416萬

關鍵字：

台南麻豆落水失聯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蕭煌奇世壯運柔道賽「直落二奪金牌」！

台北101停車場濺血！女駕駛慘遭火爆男連刺5刀

陸導來台吃麻辣鍋：這麼難吃

老婆懷孕太寂寞！煎餅男一夜連環性侵3女

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

花蓮鏡頭君剛修好　竟拍下不雅畫面

78歲無照翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎麼養家？

林依晨懷孕7個月首露面！

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

一堆台灣人都有「同款刺青」　網爆共鳴

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

他連2天都坐涼亭　民眾直覺有異報警

高雄男寫外掛被告！法官當庭開掛判無罪

快訊／台灣京劇演員兆欣驚傳逝世　享年40歲

林志炫參戰《歌手》兩集遭淘汰！網：跟侮辱有什麼區別

更多

最夯影音

更多

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

【最陽春百萬名車？】機車＋2條東港黑鮪魚身價暴增　路過騎士看呆了

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

女兒奶音模仿媽媽說話　竟偷拿手機叫爸點奶茶

【台灣人的潔癖】不隨便坐地上？他神舉例突破邏輯盲點

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面