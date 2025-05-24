台南麻豆67歲男疑落水失聯！　天黑南消暫停搜救

▲台南麻豆麻善大橋疑似有人落水，消防局出動無人機與救生艇搜尋失聯男子。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區麻善大橋24日下午驚傳疑似落水事件，一名67歲郭姓男子失聯，警方與家屬緊急到場，發現現場僅留鞋子與證件，馬上通報119啟動搜救行動，消防人員出動多部消防車、救生艇與無人機展開搜尋，惟至晚上天色昏暗，搜救行動被迫暫停，預計25日上午9時再行擴大搜救。

台南市消防局指出，24日下午5時49分許接獲110轉報，指麻豆區麻善大橋上有民眾遺留物品，疑似有人墜河；初步確認現場留有郭姓男子（67歲）證件與鞋子，家屬與警方均已到場協助。消防局隨即派遣麻豆等分隊，動員7輛車輛、1艘救生艇與1架無人機，計投入22名消防人員展開搜救。

麻豆分隊於晚上6時11分許，救生艇與無人機下水與升空搜尋，晚上7時42分完成下游搜索後，轉向上游區域。晚上8時12分，消防指揮官與家屬溝通後，考量天色昏暗影響能見度與安全，決議暫停搜尋，25日上午9時再集結人力與裝備續行行動。消防局提醒，若發現可疑落水情況請即時通報，並切勿自行下水搜尋，以免發生二次危險。

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