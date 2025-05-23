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綠美化兼顧食農教育　新北可食地景打造永續社區

▲新北可食地景打造永續社區。（圖／新北市景觀處提供）

▲板橋區三民社區發展協會的愛心農場，透過城市綠美學輔導團實地輔導與施作體驗成果豐碩。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市積極推動都市農園生活化，鼓勵市民化身綠手指，將農藝樂趣帶入日常！景觀處大力推廣「可食地景」概念，這種創新生活模式兼具美化環境、環保減碳與自給自足等多重效益。特別成立「城市綠美學輔導團」，透過多元服務包括專線諮詢、現場指導、專業講座及實作課程，傳授都市耕種與景觀設計技巧，協助社區在有限空間創造綠色奇蹟，重拾都市人與土地的親密連結。

輔導團成果斐然，與各社區、校園合作無間。板橋三民社區的愛心農場就是最佳範例，在專家指導下，居民親手整地、栽種、施肥，順應節氣輪作，成功轉化閒置空間為生機盎然的共享農園。這處都市綠洲不僅是居民交流園藝心得的基地，更化身為社區關懷據點的天然廚房，現採蔬果直送長者共餐，實現「零距離產地直送」。特別的是，這片屋頂農場意外成為銀髮族的療癒天地，吸引周邊長輩紛紛加入種植行列。

▲新北可食地景打造永續社區。（圖／新北市景觀處提供）

▲愛心農場不僅提供里民種植體驗及志工聯誼基地，農場的收成更提供給社區關懷據點供餐，非常具有意義。

景觀處溫馨提醒，市民可善用居家陽台、社區角落開闢綠園圃，建議依季節選擇作物：夏季適合瓜類與茄科作物如青椒、茄子；冬季則以甘藍、葉菜類為佳。從育苗到收成的完整過程，既能體驗耕種樂趣，更能促進鄰里情感，讓都市生活增添綠意與溫情。

新北市景觀處長林俊德表示，歡迎大家嘗試擔任都市綠手指或都市農夫，一起營造綠色生活，落實環境永續與SDGs目標！新北城市綠美學輔導團提供可食地景電話諮詢、實地輔導改善、社區綠環境優化以及園藝體驗課程等，對都市園藝、可食地景有興趣的市民朋友，歡迎至「新北市景觀處」官網查詢今年輔導團資訊。

▲新北可食地景打造永續社區。（圖／新北市景觀處提供）

▲愛心農場成功吸引周邊長者加入栽培行列，成為都市療癒與園藝療育的最佳場所。

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