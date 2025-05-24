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防共諜行政院修正公務員特殊查核辦法　聘僱人員也納入　

▲▼總統府憲兵帶學弟當共諜　收賄184萬「4人齊剃平頭」步上囚車。（圖／記者黃哲民攝）

▲共諜案頻傳，總統府還發生憲兵帶學弟當共諜的事件。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳家祥／台北報導

近來共諜案頻傳，甚至牽涉不少公務員或重要官員幕僚，行政院長卓榮泰日前指示，為強化國安機制，檢視並精進公務員特殊查核措施。據了解，行政院近期已將修正版「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」送考試院會銜，考試院最快下週會將辦法送考試院會討論通過。

政院人士指出，政府要求強化公務人員的特殊查核，是為了請所有公務人員必須要加強國安意識，而身為公務員，更要堅守對憲法、對國家的忠誠，因此政府必須樹立起強而有力的旗幟，才能讓國人跟全世界感受到守護國家的責任與決心。目前已大致確認調整方向，正在與考試院協調並確認細節當中，若有定案將會盡速對外提供。

目前涉及國家安全及重大國家利益的公務員特殊查核，採正面表列方式，共有1328個職務需要特殊查核。考量共諜案牽涉範圍有越來越大的狀況，調整後的查核辦法將把各部會幕僚長以上人員及相關機要、聘僱人員也納入，預計會增加1008位。

另外，特殊查核的範圍也會進一步擴展到財務狀況、親密互動等領域，並增加查核次數，改善過往僅在任用之前查核一次、任用後未查核的狀況。

人事長蘇俊榮日前在立院備詢時指出，此次特查辦法有一重大突破，是不看人員身分、以接觸機密等級執行；此外，過去沒有特別強調財務查核，但有些是財務問題可能變成滲透的設定標的，因此經當事人同意後，就會進行財務查核。

據了解，調整後的涉密人員特殊考核與國家機密保護相關措施，會先從行政院等中央機關開始做起。至於是否擴及立委？因該特查辦法是規範行政機關公務員，若要擴大到民代、民代助理等，須由別的法律處理。

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