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北北中桃預算仍創新高　綠引盧秀燕金句酸：用藍白標準看怎會不夠？

▲▼ 盧秀燕出席淡江大學第二十一屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會。 。（圖／記者崔至雲攝）

▲台中市長盧秀燕 。（圖／記者崔至雲攝）

記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算遭大幅刪減2075億，其中，在野黨通刪939億，要求行政院自行刪減636億。行政院調節後刪減地方的一般性補助款，引起在野黨強烈反彈，台中市長盧秀燕更怒轟這是「對地方出氣」。民進黨今（23日）回應，今年2月藍白大砍總預算時，盧秀燕曾說「中央總預算雖然被剁掉一些，還是歷史新高！」而台中市府預算今年度同樣創新高，如今為了32億元、占1.68%的一般性補助款刪減，盧秀燕換了一張臉喊「做不了事」，當初說預算創新高的是盧市長，現在罵中央不給錢的也是盧市長。冤有頭，債有主，還是好好和自家立委溝通吧！

若攤開六都今年度預算數據，台北市：114年度總預算2,021億元，創新高，相較去年1,907億元，增加114億元，達5.98%。新北市：114年度總預算2,225億元，創新高，相較去年2,125億元，增加100億元，達4.70%。台中市：114年度總預算1,908億元，創新高，相較去年1,772億元，增加136億元，達7.67%。桃園市：114年度總預算1,709億元，創新高，相較去年1,568億元，增加141億元，達9.02%。

民進黨指出，今年2月，面對國民黨和民眾黨大刪中央政府總預算，盧秀燕曾說：「中央總預算雖然被剁掉一些，還是有2.9兆，是歷史新高！」言下之意是：中央預算變大，刪一點不算多、還是很多，沒什麼大不了。所以盧市長贊同藍白兩黨砍預算的作為。

民進黨表示，結果到了今年5月，在行政院會上，盧秀燕市長換了一張臉，為了32億元、占1.68%的一般性補助款 刪減，怒嗆中央「不會做事就下台」，還說這是「對地方出氣」，請問盧秀燕市長，短短三個月，你的立場就轉彎了嗎？

若攤開數據：台中市2024年度總預算：1,772億元、台中市2025年度總預算：1,908億元（創歷史新高）、今年比去年多135.8億元，成長7.67%、被刪減的補助款：32億元，占比1.68%。民進黨表示，套用藍白兩黨的邏輯，預算創新高，刪減後還是很多呀？難道補助少一點點，市長就不會做事了？立法院審預算時，傅崐萁和黃國昌帶領的藍白立委們還講過：「賴清德預算被刪還是比蔡英文多，預算被刪一點點就不會做事？不會做事就下台！」

民進黨指出，其實早已多次提醒盧秀燕，請盧秀燕市長勸勸自家立委慎審預算，別惡搞中央預算、影響地方補助。盧市長當時裝作沒聽見，只顧附和自家立委，現在中央因為預算被砍，不得不依法通刪各縣市一般性補助款，盧市長才跳出來罵中央、說是「出氣地方」，這不是倒果為因、戲演過頭，什麼才是？「當初說預算創新高的是盧市長，現在罵中央不給錢的也是盧市長。冤有頭，債有主，還是好好和自家立委溝通吧！」

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