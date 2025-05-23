政院砍「地方補助款」惹議　林楚茵：藍白聯手亂刪預算的結果

▲民進黨立委林楚茵點名，國民黨與民眾黨當初亂刪預算，害地方政府的補助款被砍。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院日前宣布暫緩撥款地方政府一般補助款25％，引來地方首長們怨聲載道，國民黨與民眾黨也出面痛斥行政院的作為陷人民於不義。對此，民進黨立委林楚茵今（23日）表示，惹禍的就是當初亂刪預算的藍白立委，冤有頭、債有主，不要亂牽拖。

林楚茵提到，國民黨因為怕被罷免，最近在立法院狂處理預算解凍案，但是被刪除的預算本來就回不來了，行政院去年也有發函地方政府說明，地方補助款實際狀況會依照立法院最終通過的預算案做出調整。

林楚茵指出，當初藍白聯手亂砍中央預算，硬刪939億，湊不出來的636億，行政院只能暫緩撥補地方補助，並啟動釋憲救濟，結果國民黨執政縣市長輪番喊窮要補錢，卻不敢說亂刪預算惹禍的就是藍營立委。

▲民進黨立委林楚茵透露，行政院去年曾發文地方政府說明，地方補助款將視立法院預算案通過的結果調整發放。（圖／翻攝自Facebook／林楚茵）

到底誰在懲罰地方？林楚茵直言，就是藍白聯手的立法院，藍白立委砍預算砍得那麼爽，想報復政府卻忘了套招嗎？林楚茵點出，黃國昌當初大聲說要「讓人民有感」，現在不只人民有感，連地方首長都快撐不住。

林楚茵說，藍白亂刪預算現在懲罰到人民，國民黨卻選擇演雙面戲，一邊砍預算扯後腿，一邊裝可憐求補助，但冤有頭、債有主，藍白惹禍不要亂牽拖，現在只能靠大罷免，來終結藍白毀憲亂政。