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夫愣見「孕妻常夾腿自慰」　怕影響胎兒！蘇怡寧：比行房更安全

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲孕妻最近夾腿自慰，老公擔心影響胎兒。（示意圖／Pexels）

記者劉維榛／綜合報導

「懷孕自慰會影響胎兒發育嗎？」婦產科名醫蘇怡寧表示，有人夫看到老婆常常夾腿自慰，就怕影響胎兒發育，因此求助他給予看法，而蘇怡寧直言，其實只要沒有不舒服是不會有影響的，由於可以自己控制強度，沒有宮縮或腹痛的話，甚至比行房更安全。

醫師蘇怡寧在粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》表示，最近有人夫詢問害羞問題，老婆最近常常夾腿自慰，讓他擔心是否會影響胎兒發育？蘇怡寧回應，一般不會有影響的。

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針對此狀況，蘇怡寧也特別寫文指出，懷孕期間性慾變化屬正常現象，部分孕婦會因賀爾蒙變化變得更敏感，而這也包括了對身體刺激的反應。

蘇怡寧認為，媽媽自慰可以自己控制強度，只要不引發宮縮或腹痛，甚至比行房更安全，當然行房這話題也很多人問，他認為只要沒有不舒服，真的不會怎樣。

不過，蘇怡寧特別提醒，若媽媽屬於高危險妊娠，譬如有子宮頸閉鎖不全、前置胎盤、早產病史、雙胞胎等這就必須斟酌，自慰本身並不會影響胎兒發育，若無不適症狀請安心使用，如果有需要也是可以請老公幫忙的。

回歸上述的案例，蘇怡寧直呼，這位人夫因為擔心影響胎兒發育，因此不敢碰老婆行房，老婆只好自己解決性慾，「我認為還是要敞開心胸該開機就要開機，不然你內傷，老婆還是得自己來，然後你擔心的事情還是一樣。」

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