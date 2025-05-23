　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金門再抓偷渡犯！陸男套泳圈「想泳渡4.4km」　遭海巡攔截逮捕

記者林名揚、吳欣蓉／金門報導

海巡署金馬澎分署第十二巡防區今（23 ）日調派第九海巡隊PP-10083艇前推大、二膽周邊海域巡弋，強化海面偵蒐管理，並於上午10點20分在大膽西北方0.7浬處海域發現一名陸籍男子身套游泳圈浮在海面上，企圖偷渡金門大膽島。第九海巡隊立即逮捕該男子回料羅港調查，報請金門地檢署指揮偵辦，依入出國及移民法第74條、兩岸條例第10條及要塞堡壘地帶法第10條等規定，將處5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣50萬元以下罰金。

▲第九海巡隊在今天上午10點20分於金門大膽西北方0.7浬處海域發現一名中國男子身套游泳圈漂浮在海面上，企圖偷渡金門大膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

▲第九海巡隊在今天上午10點20分於金門大膽西北方0.7浬處海域發現一名陸籍男子身套游泳圈漂浮在海面上，企圖偷渡金門大膽島。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門大膽島由於距中國大陸廈門約4.4公里，距離較近、反應時間極短，因此第十二巡防區整合岸、海巡能量，強化各項偵蒐作為，全天候監控中國海警船及小型目標等海上動態，先是在20日當天緝獲以保麗龍浮板企圖偷渡二膽的2名中國大陸偷渡犯，今日再度逮到一名以救生圈游泳方式企圖偷渡大膽島的陸籍偷渡犯。

▲第九海巡隊在今天上午10點20分於金門大膽西北方0.7浬處海域發現一名中國男子身套游泳圈漂浮在海面上，企圖偷渡金門大膽島。（圖／記者林名揚翻攝）

第九海巡隊逮捕該名陸籍男子後，報請金門地檢署偵辦，將依照入出國及移民法第74條、兩岸條例第10條及要塞堡壘地帶法第10條等規定，處以5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣50萬元以下罰金。

針對這幾例偷渡案，海巡署都第一時間攔截於海上，有效防制中國大陸日益頻繁的襲擾手段。海巡署強調，此案不排除中共再度利用偷渡案件進行認知作戰，企圖以最少成本達到擾亂我國民心士氣的最大目的。對此，海巡署將持續強化岸海勤務作為，並完成岸海防衛強化措施及相關計畫，積極爭取預算建置岸海監偵等科技裝備，確保國家安全及社會穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解
快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行
肩傷竟是投手絕症？王尉永哽咽謝妻子拉他一把
明天雷雨襲全台　下周雨勢更猛
桃園百億大案「接待中心燒掉」　代銷回應了
78歲老董4度違規黑歷史曝光！　無照就被抓2次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

噁賊偷女性內衣褲「狗狂吠也照拿」曬衣桿也幹走　犯案全都錄

遮斷器升起3秒又降下！貨車搶快通過平交道　車頭被砸畫面曝

桃園預售中心大火全燒毀！烈焰狂燒濃煙直竄　6車遭波及成廢鐵

4度違規黑歷史曝光！北市78歲老董撞8傷喊：忘記了　無照就被抓2次

挑戰延平林道溪降…3外國好手「發訊求救」！家屬急越洋尋人

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字「請找單身男」放她店門口

老董「沒考過駕照」闖燈暴衝！公司大門深鎖　致電員工拒回應

獨／欠錢不還反殺人強盜！踹下樓再敲昏　愛家男被捅5刀斷頸亡

陪人妻喝酒醋夫撂人理論　男公關1刀刺破心臟奪命...判無期徒刑

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

噁賊偷女性內衣褲「狗狂吠也照拿」曬衣桿也幹走　犯案全都錄

遮斷器升起3秒又降下！貨車搶快通過平交道　車頭被砸畫面曝

桃園預售中心大火全燒毀！烈焰狂燒濃煙直竄　6車遭波及成廢鐵

4度違規黑歷史曝光！北市78歲老董撞8傷喊：忘記了　無照就被抓2次

挑戰延平林道溪降…3外國好手「發訊求救」！家屬急越洋尋人

小三超商廁所戰人夫！元配床墊寫紅字「請找單身男」放她店門口

老董「沒考過駕照」闖燈暴衝！公司大門深鎖　致電員工拒回應

獨／欠錢不還反殺人強盜！踹下樓再敲昏　愛家男被捅5刀斷頸亡

陪人妻喝酒醋夫撂人理論　男公關1刀刺破心臟奪命...判無期徒刑

再談港人「長期居留」　邱垂正：中共對港澳控制日深

波賽樂突襲聯訪告白卻曾說他臭？曾仁和笑：他說土虱都吃垃圾

台幣又要升？　上市櫃公司協會調查：6成企業估28～30元

太壯觀！27尊神明都來看演唱會　柯大堡辦創舉...原因曝光

愛心動員力挺植物人　創世聯手企業打造照護安全網

傳余文正要第3次手術妻卻失聯　警查明「一原因」造成外界誤解

《型男》懲罰「鬆緊帶彈腹」遭炎上！　卓文萱親發聲：真的很抱歉

鷹眼曝瀕死體驗！　遭鏟雪車重輾「抽離身體好幾分鐘」：不想回來

快訊／中選會：反廢死公投不合規定不辦　核三公投823舉行

妻婚前獨自買房「婚後要老公平攤房貸」　男崩潰：90%薪水沒了

師徒檔角色互換！楊勇緯指導教練劉文等世壯運摘金

社會熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

三峽翻版！78歲翁撞8傷董座身分曝光　闖禍喊忘記了

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

即／高雄仁武恐怖火警！黑煙狂竄天際

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

還原重慶南路撞擊過程！豪車衝過人群...1人噴飛

女大生載妹回家遇死劫！媽悲曝：姊姊在殯儀館

即／桃園預售中心竄大火！狂傳爆炸聲多車遭燒毀

更多熱門

相關新聞

台幣升值！金門驚見人龍排隊搶購人民幣

台幣升值！金門驚見人龍排隊搶購人民幣

近日台幣升值，離島金門台灣銀行卻出現民眾大排長龍搶購人民幣現象，民眾表示，由於金門地理位置接近中國大陸，兩岸交流頻繁，人民幣在當地的流通已成為常態。

林業保育署提醒汛期入山出發前做到這4點

林業保育署提醒汛期入山出發前做到這4點

愛車剛保養完突成恐怖火球！金門男傻眼急逃命

愛車剛保養完突成恐怖火球！金門男傻眼急逃命

興建農舍匯款400萬　警適時關懷確認

興建農舍匯款400萬　警適時關懷確認

助美籍男偷渡金門又赴台遭逮判刑

助美籍男偷渡金門又赴台遭逮判刑

關鍵字：

偷渡案海巡署金門中國男子安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市8傷車禍！　78歲駕駛「釀4車追撞」

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

即／三峽肇事翁第3次手術「妻子失聯」！

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／北市駕車衝撞釀8傷！　78歲駕駛「從來沒考過駕照」

即／日本擬取消免稅制度

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

一隻阿圓罕放閃《木曜》陳百祥！

即／北市重慶南路一段嚴重車禍「釀8傷」！

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

恐怖瞬間曝！78歲男紅燈8秒後暴衝　行人當場被剷倒

中國隊敗給「柚香林萌」陸媒批：50年來最差成績

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面