金門再抓偷渡犯！陸男套泳圈「想泳渡4.4km」　遭海巡攔截逮捕

記者林名揚、吳欣蓉／金門報導

海巡署金馬澎分署第十二巡防區今（23 ）日調派第九海巡隊PP-10083艇前推大、二膽周邊海域巡弋，強化海面偵蒐管理，並於上午10點20分在大膽西北方0.7浬處海域發現一名陸籍男子身套游泳圈浮在海面上，企圖偷渡金門大膽島。第九海巡隊立即逮捕該男子回料羅港調查，報請金門地檢署指揮偵辦，依入出國及移民法第74條、兩岸條例第10條及要塞堡壘地帶法第10條等規定，將處5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣50萬元以下罰金。

▲第九海巡隊在今天上午10點20分於金門大膽西北方0.7浬處海域發現一名陸籍男子身套游泳圈漂浮在海面上，企圖偷渡金門大膽島。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門大膽島由於距中國大陸廈門約4.4公里，距離較近、反應時間極短，因此第十二巡防區整合岸、海巡能量，強化各項偵蒐作為，全天候監控中國海警船及小型目標等海上動態，先是在20日當天緝獲以保麗龍浮板企圖偷渡二膽的2名中國大陸偷渡犯，今日再度逮到一名以救生圈游泳方式企圖偷渡大膽島的陸籍偷渡犯。

第九海巡隊逮捕該名陸籍男子後，報請金門地檢署偵辦，將依照入出國及移民法第74條、兩岸條例第10條及要塞堡壘地帶法第10條等規定，處以5年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣50萬元以下罰金。

針對這幾例偷渡案，海巡署都第一時間攔截於海上，有效防制中國大陸日益頻繁的襲擾手段。海巡署強調，此案不排除中共再度利用偷渡案件進行認知作戰，企圖以最少成本達到擾亂我國民心士氣的最大目的。對此，海巡署將持續強化岸海勤務作為，並完成岸海防衛強化措施及相關計畫，積極爭取預算建置岸海監偵等科技裝備，確保國家安全及社會穩定。