快訊／竹苗台中「大雷雨警戒」　持續1.5小時

▲今日各地天氣不穩。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署稍早已針對9縣市發布大雨特報，10時44分再針對苗栗縣、新竹市、台中市發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域

新竹市：香山區

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉

台中市：大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、大雅區、外埔區、大安區、大肚區、龍井區

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▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署10時41分也發布陸上強風特報，鋒面通過及東北風偏強，24日上午至25日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。

強風特報

影響時間：24日上午至25日晚上

＊黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣