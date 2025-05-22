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101被雷擊畫面曝光！信義區目擊「超粗雷柱」轟下：誰在亂發誓

▲101被雷擊畫面。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署針對新北市發布「大雷雨」、豪雨特報，並發布國家警報。《ETtoday新聞雲》獨家拍攝到101被雷擊的畫面，另外也有不少信義區的網友目睹雷擊，驚嘆這次的打雷「很結實」。

中央氣象署針對8縣市發布豪大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。另外，氣象署也針對基隆市、台北市、新北市、桃園市發布大雷雨訊息，並對新北市發布「國家災防告警」。

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大雷雨部分，北北基持續時間至20時45分止，桃園持續時間至20時30分止。

▲▼101被雷擊畫面曝光！信義區目擊「超粗雷柱」轟下：誰在亂發誓。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼101被雷擊畫面。（圖／記者陳煥丞攝）

▲▼101被雷擊畫面曝光！信義區目擊「超粗雷柱」轟下：誰在亂發誓。（圖／記者陳煥丞攝）

《ETtoday新聞雲》獨家拍攝到101遭雷擊的畫面。畫面顯示，一條粗大的閃電從天空中降下，直接打在101的避雷針上，整道閃電的路線非常清楚。

此外，也有信義區的網友PO出101附近的民宅被雷垂直劈下的畫面，紛紛留言「現在外面恐怖到我不敢離開公司」、「索爾下凡啦」、「很結實的雷，不知道有沒有劈到什麼」、「誰在亂發誓，打雷了」、「這閃電跟打雷也太可怕了！雷聲大到家裡的窗戶都在震動了」、「超級大打雷，在窗邊已經看到2次以上ㄉ線閃電」。

▼信義區網友目擊「超粗雷柱」。（圖／網友李薇授權提供）

▲▼101被雷擊畫面曝光！信義區目擊「超粗雷柱」轟下：誰在亂發誓。（圖／網友貓媽咪授權提供）

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