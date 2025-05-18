快訊／大雷雨炸10縣市　警戒範圍曝

▲氣象署針對10縣市發布大雷雨即時訊息。（示意圖／記者李毓康攝）
生活中心／綜合報導
中央氣象署今（18日）下午1時36分起先後針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等10縣市發布大雷雨即時訊息，區域內民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流。
大雷雨即時訊息示警區域
基隆市 七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區
台北市 松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區
新北市 板橋區、三重區、中和區、永和區、新店區、三峽區、汐止區、瑞芳區、土城區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、金山區、萬里區、烏來區
桃園市 大溪區、復興區
宜蘭縣 礁溪鄉、員山鄉、大同鄉
台中市 北屯區、東勢區、新社區、霧峰區、太平區、和平區
彰化縣 二水鄉
南投縣 南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉
雲林縣 斗六市、古坑鄉、林內鄉
嘉義縣 梅山鄉、阿里山鄉
▲▼氣象署針對10縣市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署）
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