「端午開運」5大招曝光！午時喝水、煮硬幣招財又避邪

▲端午節中午11點到下午1點是全年陽氣最強的時候，可以用「喝水法」招來偏財與貴人運。（圖／CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

端午節不只吃粽子、掛艾草，其實還是民俗信仰中「陽氣最旺」的關鍵時刻！清水孟國際塔羅小孟老師指出，只要把握端午當天的黃金時段，就能幫自己開運轉氣、招財納福，他也公開5招簡單好上手的「端午開運法」，讓你從裡到外整年度都能好運滿載！

1. 開財運：午時喝水法，招來偏財與貴人運

小孟老師分享，端午節當天的中午11點到下午1點（即午時）是全年陽氣最強的時候，這時喝下5小杯清水，一方面呼應「五月五日」的數字能量，另一方面也象徵財源五方來，喝水時默念「遍地黃金」，更能強化吸引財富的能量！

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2. 平安健康：午時沐浴除穢氣

想要驅走霉運、迎來好氣場？端午當天的午時也是洗澡的最佳時機。這被稱為「午時水」，據說有去晦避邪效果，洗澡時也可用粽葉輕擦身體，象徵潔淨祈福，讓你整年身心安穩、百病不侵。

3. 淨化磁場：海鹽洗手、泡澡都有效

海鹽向來有淨化作用，小孟老師建議端午節可以泡海鹽浴，讓陽氣與淨化能量一起進駐身體，沒有浴缸也別擔心，手中備一包小海鹽，洗手時加一點、或隨身攜帶，都能提升個人磁場、也有防菌潔淨的作用。

4. 靜心轉運：綠幽靈水晶的能量擺設

想提升運勢與靈性？不妨在端午節當天，把綠幽靈水晶擺放在家中房門開門45度角處，這個方位有助打開能量流通，讓你在亂世中保持平靜、清晰判斷，也有助遠離病氣、喚醒智慧。

5. 財運儀式：硬幣水煮法，錢滾錢的象徵力量

最後一招超簡單！準備10枚硬幣（象徵5月5日的5+5），放入水中煮沸，冷卻後撈出來，接著放在存摺本或錢包上方靜置10天，之後再將這筆錢拿去做善事或流通使用，寓意財富源源不絕、正能量循環回來！