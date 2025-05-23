端午節到了！醫5大建議讓長輩吃得安心又健康

▲營養師莊茵淇提醒，端午節享受美食遵循健康飲食的原則，適量攝取、並多搭配蔬果及運動，就能快樂過節又維持身體的健康。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午節是家人團聚共享粽香的美好時刻，然而對中老年人而言，傳統美食如粽子、鹹蛋、油飯等，若攝取不當，可能增加消化負擔及慢性病風險。

▲傳統美食如粽子、鹹蛋、油飯等，若攝取不當，可能增加消化負擔及慢性病風險。

為協助長輩們健康過節，衛生福利部玉里醫院營養師莊茵淇提供以下五項飲食建議：

1. 適量食用粽子，選擇健康版本

粽子主要由糯米製成，不易消化，容易引起胃脹與消化不良。建議每餐以半顆至一顆小型粽子為宜，並搭配蔬菜與清湯，減輕腸胃道的負擔。並建議可選擇全穀類的粽子，或自行製作以糙米、燕麥、瘦肉、菇類等健康食材為主的粽子。

2. 控制鹽份與脂肪攝取

鹹蛋、臘肉粽等鈉含量高，可能導致高血壓與心血管風險。並建議減少醬料的使用及避免使用肥肉，若能選擇以瘦肉或海鮮為內餡，並適量食用醃製類的食品，以減少鹽份攝取，將會對血壓有較好的控制。

3. 注意消化與血糖控制

糯米及肉類較難消化，建議搭配富含膳食纖維的蔬菜、水果，以促進腸胃道的蠕動。尤其是糖尿病的患者更應避免甜粽的選擇，以選擇無糖的全穀粽為佳，並應在當餐減少其他主食類的攝取量，以避免當餐血糖的過度上升。

4. 避免冰冷飲品與酒精

冰鎮飲料、含糖果汁與酒類可能影響腸胃功能與血糖控制。建議改喝溫開水、無糖茶或清淡的青菜湯，減少對健康的負擔。

5. 保持運動與注意食品安全

端午節日期間仍應該保持適量的運動習慣，如餐後散步30分鐘，不只可以促進腸胃道的消化並能穩定血糖。此外，購買粽子時應注意保存期限及選擇有營養標示的低油、低鹽或低糖的產品，較能確保食品安全及減少身體的負擔。

▲莊茵淇表示，糖尿病的患者應避免甜粽，以選擇無糖的全穀粽為佳。

端午節享受美食的同時，若能遵循健康飲食的原則，適量攝取、並多搭配蔬果及運動，就能快樂過節又維持身體的健康。玉里醫院關心民眾健康，如產生腸胃問題，可撥打03-8886141#1101、1102掛號看診家庭醫學科。