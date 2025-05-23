漢堡王超Q「薯條包」限量開賣　2款端午節限定餐59折起

▲漢堡王推出全新「薯條包」周邊。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼3月的「漢堡包」後，漢堡王再度推出全新周邊小物「薯條包」，把薯條直接變成時尚直筒包，可愛又吸睛，5月29日起於全門市限量販售；即日起更開賣2款端午節限定餐下殺59折起，包括安格斯牛肉堡、Q彈海老堡都能吃到。

▲▼薯條變身成直筒包可愛又吸睛。

漢堡王推出全新周邊「薯條包」，特意以薯條造型延伸成直筒包設計，背在身上吸睛度十足，包內也有不少空間，相當實用，5月29日起於全門市上市，只要購買任一漢堡套餐加價199元即可擁有1個，每次消費限加購一個，不適用優惠券之套餐產品，單賣售價則為409元，全台限量10000個、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲即日起還有2款端午節限定套餐優惠 。

為迎接端午節，漢堡王即日起至6月2日也推出「2款人氣套餐289元」組合優惠，最低下殺59折起，有「安格斯雙套餐」內含勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、4塊雞塊、小份薯條、中杯飲料2杯；「烤腿海老雙套餐」內含勁濃培根烤腿堡、Q彈海老堡、4塊雞塊、小份洋蔥圈、中杯飲料2杯，機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲三商炸雞祭出端午節炸雞買5送2優惠。（圖／業者提供）

搶攻端午節商機，三商炸雞至6月11日前祭出「炸雞買5送2」優惠，期間凡購買「5塊義式炸雞」就送「2隻黃金戰斧雞腿」，特價只要299元。

三商i美食卡還有會員專屬優惠，至6月8日前使用3點即可於APP兌換領取三商炸雞券，可享買5塊義式炸雞送2隻黃金戰斧雞腿，特價290元，使用期限至6月11日。