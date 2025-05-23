泰女星遭警二代前男友家暴！腫成豬頭還噴血　恐怖囚禁畫面曝光

▲貝爾跟前男友提出分手後，遭受到一連串恐怖的暴力攻擊，她的頭部還有一個3公分左右孔洞傷口。（翻攝自臉書／โหนกระแสYT頻道）

圖文／鏡週刊

泰國近日爆出一位MV女星遭前男友暴力攻擊事件，28歲的貝爾（Nong Bell）指控分手前男友孔先生後，先是遭到對方持刀威脅拒絕分手，長時間被對方跟蹤騷擾，還曾在日租套房內遭對方暴力痛毆。這一次她更在家門口遭到攻擊頭破血流，她當場昏迷長達3小時，等她醒來時已在救護車上了。貝爾為了避免類似事件再次發生，她還上媒體親自控訴前男友種種惡行，也釋出嚇人的傷口照片，引起全泰國關注。

根據泰國媒體報導，貝爾曾擔任過一部高達破億人次觀看MV的女主角，不過近日爆出她遭恐怖情人長期施暴的事件。貝爾透露與孔先生於2023年交往，但後來在2024年2月時，發現對方有家庭進而提出分手。

不過當貝爾提出分手要求後，孔先生竟開始跟蹤騷擾，甚至還曾亮刀威脅拒絕分手。2025年4月，孔先生透過LINE聯繫上貝爾，並稱要跟她與對方的媽媽道歉，試圖挽回這段感情，貝爾拒絕對方後，遭到孔先生的暴力攻擊，隨後被拖上汽車，被關押日租套房內。

▲貝爾遭到前男友施虐，眼睛跟身上到處都是瘀青。（翻攝自臉書）

▲貝爾遭到前男友施虐，眼睛跟身上到處都是瘀青。（翻攝自臉書）

貝爾後來趁著孔先生外出時試圖逃離日租套房，但後來又被抓回房間內毆打，其他房客聽到異常的聲音後報警，她才暫時脫困。她害怕被遭到報復，所以不敢向警方透露更多內容，她後來向媒體透露，之前都沒有報警，是因孔先生聲稱他是高階警官的兒子。

5月17日，貝爾跟朋友聚餐小酌，大約凌晨4點左右返家，突然聽到有人按電鈴前往查看，隨後她就遭到攻擊昏迷，等她醒來時已在救護車已抵達，她不僅渾身是血跟瘀青，還衣衫不整只剩下內褲。緊急送醫後，醫師發現她頭部有一個3公分左右的孔洞傷口，一共縫了8針。

▲貝爾遭到攻擊昏迷，等她醒來時救護車已抵達，她不僅渾身是血跟瘀青，還衣衫不整只剩下內褲。（翻攝自臉書）

5月20日，貝爾在親友陪同下到報警，警方傳喚孔先生到案說明，但他目前逃跑後行蹤不明。貝爾也勇敢接受電視媒體專訪，提到自己所遭遇的經過，主持人也釋出「無碼」的傷口照片，這起事件曝光震驚泰國社會，目前警方正持續調查、蒐證中。

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